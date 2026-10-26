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Bayrampaşa nerede yol çöktü, çöken yolda ölen var mı SON DAKİKA?

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Bayrampaşa nerede yol çöktü, çöken yolda ölen var mı SON DAKİKA?
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İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yürütülen bir çalışma sırasında yolun çökmesi, kentte büyük endişeye neden oldu. Göçük altında mahsur kalan kişilerin bulunduğunun öğrenilmesiyle birlikte “Bayrampaşa’da nerede yol çöktü?” ve “çöken yolda ölen var mı?” soruları gündemin üst sıralarına yerleşti.

İlk bilgilere göre Bayrampaşa’da bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü yürütülen bir çalışma sırasında yol, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında mahsur kalan kişilerin bulunduğu öğrenilirken, ekipler zamanla yarışarak arama kurtarma çalışmalarına başladı. İşte Bayrampaşa’daki yol çökmesine dair ilk bilgiler.

BAYRAMPAŞA’DA NEREDE YOL ÇÖKTÜ?

Yol çökmesi, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yürütülen bir çalışma sırasında meydana geldi. Olayın hangi mahalle ve caddede yaşandığına ilişkin kesin bilgi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yolun hangi çalışma sırasında çöktüğü de netlik kazanmadı.

ÇÖKEN YOLDA ÖLEN VAR MI?

Bayrampaşa’daki yol çökmesinde hayatını kaybeden olup olmadığına dair şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Göçük altında mahsur kalan kişilerin sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden yapılacak açıklamayla birlikte olayın bilançosu netlik kazanacak.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR

Demirören Haber Ajansı’nın aktardığı ilk bilgilere göre, yolun çökmesi sonucu bazı kişiler göçük altında mahsur kaldı. Olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Çökmenin yaşandığı alanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgede araç ve yaya trafiğinin kontrollü olarak sağlandığı belirtiliyor.

YOL NEDEN ÇÖKTÜ?

Yol çökmesinin nedeni henüz bilinmiyor. Olayın hangi çalışma sırasında meydana geldiği ve göçüğe neyin yol açtığı, yetkililerin yürüteceği incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

BAYRAMPAŞA’DA DAHA ÖNCE DE YOL ÇÖKMÜŞTÜ

Bayrampaşa’da daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Mayıs 2025’te Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde İSKİ’nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çökmüş, göçük altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bayrampaşa’daki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göçük altında kalanların durumuna ve olayın ayrıntılarına ilişkin yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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