Bayern Münih Aston Villa maçı hangi kanalda, Bayern Münih Aston Villa ne zaman, saat kaçta?

Avrupa'nın iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek Bayern Münih - Aston Villa mücadelesi öncesinde geri sayım başladı. Hazırlık döneminin dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen karşılaşmanın yayın bilgileri, tarih ve saat detayları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Bayern Münih Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

BAYERN MÜNİH ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Bayern Münih ile Aston Villa, hazırlık maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise "Bayern Münih Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor.

Hazırlık döneminin dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Bayern Münih - Aston Villa maçı, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yakından takip edilecek. İşte Bayern Münih ile Aston Villa arasındaki maçın yayın bilgileri, tarihi, saati ve oynanacağı stadyuma ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

BAYERN MÜNİH ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Aston Villa arasında oynanacak hazırlık maçı, Bayern Münih YouTube kanalı ile TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi internet üzerinden Bayern Münih'in resmi YouTube kanalı aracılığıyla şifresiz takip edebilecek. Karşılaşma ayrıca TRT Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor yayınına Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

BAYERN MÜNİH YOUTUBE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, Bayern Münih'in resmi YouTube kanalı üzerinden internet aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden yayına erişim sağlanabilecek.

BAYERN MÜNİH ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih ile Aston Villa arasındaki hazırlık karşılaşması, 07 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek mücadele, iki takımın son durumunu görmek isteyen taraftarlar için önemli bir prova niteliği taşıyor.

BAYERN MÜNİH ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçında Bayern Münih ile Aston Villa arasındaki mücadele, 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte futbolseverler iki takımın yeni sezon öncesindeki performansını yakından takip etme fırsatı bulacak.

BAYERN MÜNİH ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ile Aston Villa arasındaki hazırlık maçı, Hong Kong'da bulunan Kai Tak Sports Park Stadyumu'nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken statta oynanacak mücadelede iki ekip, yeni sezon öncesinde eksiklerini görerek önemli bir sınav verecek.