Batuhan Özyetgin kimdir? Batuhan Özyetgin ne iş yapıyor? Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesinde adı geçiyor!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 21 ili kapsayan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu dosyada, Batuhan Özyetgin’in ismi para transferleri ve MASAK raporları kapsamında geçti. Peki, Batuhan Özyetgin kimdir? Batuhan Özyetgin ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

BATUHAN ÖZYETGİN KİMDİR?

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre Batuhan Özyetgin, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı dosyada adı geçen kişiler arasında bulunmaktadır. Dosyada yer alan beyanlarda Özyetgin’in, bazı para transferlerinin gerçekleştirildiği hesap hareketleri kapsamında isminin geçtiği belirtilmiştir.

Soruşturma kapsamında incelenen MASAK raporlarında, çok katmanlı finansal hareketlerin bulunduğu ve bu hareketlerin farklı kişi ve hesaplar üzerinden yürütüldüğü değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Batuhan Özyetgin’in ismi, belirli para transfer zincirleri içerisinde yer alan hesap hareketleriyle ilişkilendirilmiştir.

PARA TRANSFERLERİ VE HESAP HAREKETLERİ BAĞLAMI

Dosyada yer alan bilgilere göre, şüpheli hesap hareketleri arasında milyonlarca liralık transferlerin bulunduğu, bu işlemlerin farklı kişi ve kurumlar üzerinden gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Batuhan Özyetgin’in adı, özellikle belirli para akışlarının açıklanması sırasında gündeme gelmiştir.

Soruşturma makamlarının değerlendirmelerinde, bu tür transferlerin bireysel değil, daha geniş bir finansal yapı içerisinde incelendiği belirtilmiştir.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İFADESİNDE ADI GEÇİYOR

İfadede Batuhan Özyetgin ile toplam 46 milyon lirayı aşan işlem hacmi de soruldu. Kütahyalı, Batuhan Özyetgin'in yakın arkadaşının oğlu olduğunu belirterek, para transferlerinin yatırım amacıyla yapıldığını öne sürdü. Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

"2022-2024 ekonomisinde KKM ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti. Dostum Aydın Özyetgin'in şirketi olduğundan bana 'Teminatın yarısını sen koy bu işten beraber kazanalım' dedi. Ben de kendisine çok güvendiğim için gönül rahatlığı ile paramı gönderdim."

Para transferlerinin neden Batuhan Özyetgin üzerinden yapıldığına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu ve bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin'in hesaplarından para geliyordu. Ben de Batuhan'a para gönderiyordum. Batuhan ile yapmış olduğum para transferinin tek sebebi budur."

Kütahyalı, annesi Şerife Kütahyalı ve eşi Pınar Ayaz ile olan para transferlerini "akrabalık ilişkisi" nedeniyle yaptığını söylerken, Ufuk Zaimoğlu'na gönderdiği paraların ise ev satışı ve nakit taşıma nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Yeğeni Sanem Öznur adına yüksek faiz nedeniyle banka hesabı açtığını da anlatan Kütahyalı, "Alternatif Bank'ta yeni hesaplara çok yüksek faiz verildiği için onun adına hesap açıp göndermiştim, bu tutarlar bana aittir" dedi. Soruşturmadaki diğer isimlerle bağlantısı olmadığını savunan Kütahyalı, "Batuhan Özyetgin'i arkadaşımın oğlu olması sebebiyle tanırım. Diğer şahısları tanımam, hiçbirini hayatımda hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTI BORÇLARINI DÖNDÜREBİLMEK İÇİN..."

"Benim yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle devam etti" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, şöyle devam etti:

"TCK 220 kapsamında hiçbir suç örgütüne üyeliğim yoktur. Ben sadece bana ödenmesi gereken borcun benim hesabıma gelip gelmemesi ile ilgilendim, paranın bana kimden geldiğine bakmadım. Hayatta hatalarım ve yanlışlarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemedim."