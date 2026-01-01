Batman okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Batman'da okul yok mu (KAR TATİLİ – BATMAN VALİLİĞİ)?

Batman'da 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Batman Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Kar tatili durumunun netleşmesi için Batman Valiliği'nin resmi açıklaması bekleniyor.

Dondurucu soğuklar etkisini artırıyor: Sıcaklıklar -16 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altına inecek. 2 Ocak Cuma günü -8 ile -4 derece arasında seyredecek olan hava sıcaklığı, hafta sonu ve yeni haftayla birlikte daha da düşecek.

3 Ocak Cumartesi günü en düşük sıcaklık -14 derece, 4 Ocak Pazar günü ise -16 derece olarak tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının 5 ve 6 Ocak tarihlerinde de etkisini sürdürmesi beklenirken, gece sıcaklıklarının -12 ila -14 derece arasında olması öngörülüyor.

Nem oranının hafta boyunca yüzde 81 ile 96 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgârın genellikle hafif eseceği ve hızının 2 ila 7 km/saat arasında olacağı bildirildi.

Geçmiş yıllar verilerine bakıldığında (1991-2020), bu dönemlerde en düşük sıcaklıkların -22 dereceye kadar indiği, ortalama sıcaklıkların ise 6-7 derece civarında olduğu görülüyor. Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.