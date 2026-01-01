Batman okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Batman'da okul yok mu (KAR TATİLİ – BATMAN VALİLİĞİ)?
2 Ocak Cuma günü Batman'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Batman Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği henüz netlik kazanmadı.
BATMAN HAVA DURUMU
Dondurucu soğuklar etkisini artırıyor: Sıcaklıklar -16 dereceye kadar düşecek
Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altına inecek. 2 Ocak Cuma günü -8 ile -4 derece arasında seyredecek olan hava sıcaklığı, hafta sonu ve yeni haftayla birlikte daha da düşecek.
3 Ocak Cumartesi günü en düşük sıcaklık -14 derece, 4 Ocak Pazar günü ise -16 derece olarak tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının 5 ve 6 Ocak tarihlerinde de etkisini sürdürmesi beklenirken, gece sıcaklıklarının -12 ila -14 derece arasında olması öngörülüyor.
Nem oranının hafta boyunca yüzde 81 ile 96 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgârın genellikle hafif eseceği ve hızının 2 ila 7 km/saat arasında olacağı bildirildi.
Geçmiş yıllar verilerine bakıldığında (1991-2020), bu dönemlerde en düşük sıcaklıkların -22 dereceye kadar indiği, ortalama sıcaklıkların ise 6-7 derece civarında olduğu görülüyor. Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
2 OCAK CUMA BATMAN OKULLAR TATİL Mİ?
2 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.