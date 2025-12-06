Başakşehir Fenerbahçe hakemi ve VAR hakemi kimdir? Adnan Deniz Kayatepe hangi takımlı?

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın önemli maçlarından biri olan RAMS Başakşehir Fenerbahçe karşılaşması bu akşam oynanacak. Müsabakanın hakem heyeti ve VAR ekibi federasyon tarafından duyuruldu.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Adnan Deniz Kayatepe olarak belirlendi. Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada yardımcı hakemlik görevlerini Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlenecek. Müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem triosu karşılaşmanın tüm yönetim sürecinden sorumlu olacak. Federasyonun atamayı duyurmasıyla birlikte maçın hakem kadrosu resmileşti.

Adnan Deniz Kayatepe, 17 Şubat 1992 doğumlu bir Türk hakemi olup Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Balıkesir bölgesi hakemi olarak yer alıyor. Doğum yeri Ankara'nın Keçiören ilçesi olan Kayatepe, herhangi bir kulüp bağlılığı bulunmadan görevine devam ediyor. TFF nezdinde lisansının bağlı olduğu bölge Balıkesir olarak görünmekte ve hakemlik kariyerinde tarafsızlık esasıyla görev alıyor.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın VAR hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alper Çetin olarak açıklandı. Kritik pozisyonların incelenmesi, gol ve penaltı kararlarının teyidi gibi görevlerde Çetin sorumluluk üstlenecek. VAR odasında yürütülecek denetimlerin başında yer alacak olan Çetin'in atanması, müsabakanın teknik değerlendirme süreçlerinde önemli bir unsur olarak duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemlerinin açıklanmasıyla birlikte Başakşehir Fenerbahçe mücadelesinin video destek ekibi de netleşmiş oldu. Alper Çetin'in görev yapacağı VAR yönetiminde, sahadaki hakem kararlarının doğru şekilde uygulanması için gerekli kontroller gerçekleştirilecek.

ADNAN DENİZ KAYATEPE HANGİ TAKIMLI, NERELİ?

Adnan Deniz Kayatepe'nin doğum yeri Ankara'nın Keçiören ilçesi olarak biliniyor. Hakemlik kariyerinde TFF kayıtlarına göre Balıkesir bölgesine bağlı bulunan Kayatepe, profesyonel görevlerini federasyonun belirlediği bölgelerde sürdürüyor. Doğduğu şehir ile lisansının bağlı olduğu bölgenin farklı olması, hakem atamalarında federasyon düzenlemeleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

Kayatepe'nin herhangi bir futbol kulübüyle bağı bulunmuyor. Hakemlik mesleği gereği tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak görev yapıyor ve hiçbir kulübe mensubiyeti olmadığı federasyon kayıtlarında yer alıyor. Bu çerçevede yönettiği müsabakalarda yalnızca talimatlara ve saha içi kurallarına bağlı şekilde hareket ediyor.