Barselona Avrupa'dan men mi olacak, UEFA Barselona'yı neden inceliyor?

Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden Barselona, UEFA'nın incelemesiyle birlikte gündemin tam ortasına yerleşti. Katalan ekibinin Avrupa kupalarındaki geleceğine dair soru işaretleri her geçen gün artarken, "Barselona Avrupa'dan men mi olacak?" sorusu futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. UEFA'nın başlattığı süreç, kulüp için kritik bir dönemin kapısını aralayabilir. UEFA Barselona'yı neden inceliyor, men cezası ihtimali ne kadar güçlü? Haberimizin devamında tüm gelişmeleri sizler için derledik.

REAL MADRID'DEN UEFA'YA KAPSAMLI DOSYA

Barcelona'ya Negreira Şoku: UEFA, Real Madrid'in 50 Bin Sayfalık Dosyasını İncelemeye Aldı

Negreira davasında Barcelona için kritik bir süreç başladı. Real Madrid'in UEFA'ya ilettiği yaklaşık 50 bin sayfalık kapsamlı dosya, devam eden incelemeye dahil edildi. Katalan kulübünün yıllar içinde yaptığı 8,4 milyon euroluk ödemeler yeniden gündeme gelirken, Barcelona'nın Avrupa kupalarındaki geleceği büyük bir soru işaretine dönüştü.

İspanyol futbolunu uzun süredir meşgul eden Negreira dosyasında dikkat çeken bir adım atıldı. Real Madrid, çok sayıda belge, delil ve ifadeden oluşan yaklaşık 50 bin sayfalık dosyayı UEFA'ya teslim etti. Gelen haberlere göre bu başvurunun ardından Barcelona hakkında disiplin süreci işletilmeye başlandı. UEFA da yaptığı açıklamada Real Madrid'den kapsamlı belgeler aldığını doğrulayarak, söz konusu evrakın sürmekte olan incelemenin bir parçası olarak değerlendirileceğini duyurdu.

8,4 MİLYON EUROLUK ÖDEMELER İNCELENİYOR

Soruşturmanın odağında, Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında İspanya Hakem Teknik Kurulu'nun eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'ya aktardığı toplam 8,4 milyon euro yer alıyor. Kulübün hakemlik raporları karşılığında yapıldığını öne sürdüğü bu ödemeler, UEFA tarafından tüm yönleriyle ele alınıyor. Avrupa futbolunun yönetim organı, ödemelerin gerçek amacını, Barcelona'nın bu yolla neyi hedeflediğini ve futbol üzerindeki olası etkilerini araştırıyor.

İSPANYA'DA ZAMAN AŞIMI, UEFA'DA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Dosya, İspanyol spor makamları açısından zaman aşımına uğramış olsa da UEFA cephesinde durum farklı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, konuyu kendi mevzuatı çerçevesinde incelemeyi sürdürüyor. Bu durum, Barcelona'nın ulusal düzeyde yaptırımdan kurtulmasının Avrupa arenasında da aynı sonucu doğurmayacağı anlamına geliyor.

CEFERIN: FUTBOLDA GÖRDÜĞÜM EN CİDDİ OLAYLARDAN BİRİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dosyanın kamuoyuna yansımasının ardından yaptığı açıklamada olayı futbol dünyasında karşılaştığı en ciddi vakalardan biri olarak tanımlamıştı. Süreci bağımsız disiplin kurulunun yürüttüğünü hatırlatarak ayrıntıya girmekten kaçınan Ceferin, İspanya'daki sportif zaman aşımının UEFA için bağlayıcı olmadığının altını çizmişti.

SORUŞTURMA YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİ

Haberlere göre UEFA, yaklaşık üç buçuk yıldır İspanya'daki yargı sürecini yakından takip ediyordu. Real Madrid'in sunduğu belgelerle birlikte inceleme yeni bir evreye taşınmış oldu. Barcelona'nın Avrupa kupalarındaki geleceğini doğrudan etkileyebilecek süreçte, futbol dünyasının gözü şimdi UEFA'dan çıkacak karara çevrildi.