Barış Göktürk kimdir, Barış Göktürk serveti ne kadar, zengin mi?

Son günlerde arama motorlarında popüler olan isimlerden biri de Barış Göktürk. Hakkında yapılan araştırmalarda özellikle "Barış Göktürk kimdir?", "Serveti ne kadar?" ve "Zengin mi?" gibi sorular öne çıkıyor. Peki Barış Göktürk hangi alanlarda faaliyet gösteriyor ve hayatı hakkında bilinenler neler? İşte merak edilen tüm detaylar.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?

İş dünyasında son yıllarda adı daha sık duyulmaya başlayan Barış Göktürk, sanayi ve yatırım alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Türk iş insanları arasında yer alıyor. 1982 yılında İstanbul'da doğan Göktürk, eğitim hayatına köklü okullardan biri olan Saint Benoit Fransız Lisesi'nde başladı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde University of California'da İşletme Ekonomisi eğitimi alarak akademik kariyerini uluslararası bir perspektifle tamamladı.

Barış Göktürk'ün servetine dair bir bilgiler henüz açıklanmadı.

GÖKTÜRK HOLDİNG'İN KURUCUSU

Barış Göktürk, yıllık yaklaşık 220 milyon dolar satış gelirine sahip Göktürk Topluluğu bünyesindeki Göktürk Holding'in kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2004-2005 yıllarında aile şirketinin yönetimine dahil olan Göktürk, kısa sürede şirketin büyüme stratejisini yeniden şekillendirerek uluslararası ölçekte rekabet edebilen bir şirketler topluluğu oluşturdu.

ULUSLARARASI FAALİYETLER VE YATIRIMLAR

Göktürk Topluluğu bugün Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren 7 şirket ve 18 marka ile çalışmalarını sürdürmektedir. Grup; sanayi, ticaret, gayrimenkul geliştirme, fuarcılık, medya, ziraat ve hayvancılık gibi birçok farklı sektörde yatırımlar yapmaktadır. Özellikle demir çelik sektörünün yanı sıra ticari gayrimenkul geliştirme ve kiralama ile fuarcılık alanlarında hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli yatırımlara sahiptir.

DEMİR ÇELİK VE FİNANS ALANINDA UZMANLIK

Barış Göktürk; iktisat, uluslararası finans, sermaye piyasaları, demir çelik endüstrisi ve ticari gayrimenkul geliştirme gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda spor yöneticiliği alanında da aktif roller üstlenen Göktürk, iş dünyasındaki stratejik kararları ve yatırım hamleleriyle dikkat çekmektedir.

ŞİRKETLERDEKİ GÖREVLERİ

Barış Göktürk, Göktürk Holding'in kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmenin yanı sıra birçok şirkette üst düzey görevler üstlenmektedir. Halen Yükselen Çelik İcra Kurulu Başkanı, Göktürkler Çelik Yönetim Kurulu Üyesi, BG Metal Yatırımları kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Sky Fuarcılık kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Rising Steel Inc. (ABD) kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Rising Stahl (Almanya) kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

AİLE ŞİRKETİNDEN ULUSLARARASI BÜYÜMEYE

2005 yılında Türkiye'ye dönerek aile şirketinde aktif rol almaya başlayan Göktürk, 2009 yılında İcra Kurulu Başkanı oldu. Bu süreçte şirketin iş modelini değiştirerek vasıflı çelik ve katma değerli ürünlere odaklanan bir yapı oluşturdu. Şirket birleşmeleri ve uluslararası iş birlikleri sayesinde grubun satış gelirlerini ilk 20 yıl içinde döviz bazında 70 kattan fazla artırmayı başardı.

ÖNEMLİ YATIRIMLAR VE HALKA ARZ

Barış Göktürk'ün dikkat çeken yatırımlarından biri 2013 yılında ABD'de halka açık Mechel grubuna bağlı Ramateks Metal'i satın alarak Göktürk Topluluğu bünyesine katması oldu. 2019 yılında ise grup şirketlerinden Yükselen'i halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmesini sağladı.

ÖDÜLLER VE SEKTÖREL GÖREVLER

2022 yılında Ekonomist dergisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Başarılı 40 Yaş Altı 40 İş İnsanı" listesinde 29. sırada yer alan Göktürk, sektördeki etkinliğiyle öne çıkmaktadır. 2018 yılından bu yana uluslararası Metal Expo Eurasia Fuarı'nın Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SİVİL TOPLUM VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ

İş dünyasının yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarında da aktif görevler üstlenen Barış Göktürk, 2022-2027 döneminde İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2024-2025 döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Göktürk aynı zamanda Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanıdır.

ÖZEL HAYATI

İngilizce ve Fransızca bilen Barış Göktürk, evli ve bir çocuk babasıdır. İş dünyasındaki yatırımlarının yanı sıra fuarcılık, medya ve spor alanlarında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekmeye devam etmektedir.