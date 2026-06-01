Barış Alper Yılmaz neden yok, Türkiye Kuzey Makedonya maçı Barış sakat mı, cezalı mı, yedek mi, Dünya Kupası'na çağrılmadı mı?

A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde futbolseverler hem yayın bilgilerini hem de kadro durumunu araştırıyor. “Türkiye-Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun yanı sıra Barış Alper Yılmaz’ın neden kadroda olmadığı da merak konusu oldu. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler mücadeleyi ayrıca Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Türksat uydusu üzerinden de takip edebilecek.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milli maç, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde yayın akışında maç önü programları ve analizler de yer alacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşması İstanbul’da, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

A Milli Takım, taraftarı önünde önemli bir hazırlık sınavına çıkacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

Barış Alper Yılmaz’ın kadro durumu da maç öncesi en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella, bazı oyuncuların dinlendirildiğini ve küçük sakatlıkların risk edilmediğini belirtti.

MONTELLA’DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Montella, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek “hazırlık maçı” kavramının kendileri için farklı anlam taşıdığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, tüm oyuncuları değerlendirmek istediklerini ve bazı isimleri koruma amacıyla riske etmediklerini belirtti.

Ayrıca Dünya Kupası kadrosuyla ilgili son kararların maç bitmeden açıklanacağını ifade eden Montella, seçim sürecinin zor geçtiğini ve duygusal kararlar verdiğini dile getirdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ YEDEK Mİ?

Son bilgilere göre Barış Alper Yılmaz’ın yedek kulübesinde yer aldığı ve teknik heyetin uygun görmesi halinde maçta süre alabileceği belirtiliyor.