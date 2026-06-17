Sosyal medyada “Barbie Kaymakam” olarak anılan genç kaymakam, yeni görev yeriyle gündeme geldi. Atama kararlarının ardından “Barbie Kaymakam kim, nereye atandı?” sorusu yoğun şekilde araştırılırken, kariyeri ve yeni görevi kamuoyunun ilgi odağı oldu.

BURDUR TARİHİNDE BİR İLK: İLK KADIN VALİ YARDIMCISI ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan son Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Burdur tarihinde önemli bir dönüm noktasına sahne oldu. Kararname kapsamında Samsun’un Ladik ilçesi Kaymakamı Tuğçe Orhan Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Bu atama ile birlikte Burdur tarihinde ilk kez bir kadın vali yardımcısı görev almış oldu. Genç yaşta gelen bu önemli görev, kamu yönetimi çevrelerinde de dikkat çekti.

BARBİE KAYMAKAM KİMDİR?

Sosyal medyada “Barbie Kaymakam” olarak anılan Tuğçe Orhan, mülki idare kariyerindeki başarılarıyla öne çıkan genç bir kaymakamdır. 1995 yılında Elazığ’da doğan Orhan, eğitim hayatını da burada tamamladı.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden dereceyle mezun olan Orhan, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak akademik çalışmalarını da sürdürdü.

KAYMAKAMLIK KARİYERİ VE GÖREVLERİ

İçişleri Bakanlığı’nın 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare mesleğine adım atan Tuğçe Orhan, farklı şehirlerde çeşitli idari görevlerde bulundu.

Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu gibi illerde staj ve görev deneyimi kazanan Orhan, Bolu’nun Seben ilçesinde Kaymakam Vekili olarak da görev yaptı. Bu süreç, genç idareci için önemli bir tecrübe dönemi oldu.

ULUSLARARASI DENEYİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tuğçe Orhan, yalnızca yurt içindeki görevleriyle değil, uluslararası deneyimiyle de öne çıkıyor. İngiltere’nin Londra kentinde dil eğitimi alan Orhan, Birleşik Krallık’ın idari sistemi üzerine incelemelerde bulunarak kamu yönetimi alanında farklı bir bakış açısı kazandı.

BURDUR VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVİNE BAŞLIYOR

Son atama kararıyla Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirilen Tuğçe Orhan’ın önümüzdeki hafta yeni görevine başlaması bekleniyor. Bu atama, hem Burdur hem de Türk mülki idare tarihinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.