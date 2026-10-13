BAR hangi takım, FCB hangi takım, FCB, BAR açılımı ne (Galatasaray Barselona)?

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BAR açılımı ne sorusu, Galatasaray - Barcelona maçı sırasında arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Futbol yayınlarında takımların adlarının üç harfli kısaltmalarla gösterilmesi, zaman zaman izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturabiliyor. Peki, skor tabelasındaki BAR hangi takımın kısaltması, GAL ve BAR ne anlama geliyor? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

BAR HANGİ TAKIM? BAR AÇILIMI NE? (GALATASARAY - BARCELONA)

BAR hangi takım, BAR açılımı ne? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlıyor. Dev karşılaşmayı ekran başından takip eden izleyicilerin bir kısmı ise skor tabelasında Galatasaray'ın karşısında yer alan "BAR" kısaltmasının neyi ifade ettiğini merak etti. İşte BAR kısaltmasıyla ilgili tüm detaylar...

BAR HANGİ TAKIM?

Skor tabelasında yer alan BAR kısaltması, İspanya'nın Barcelona takımını ifade ediyor. Galatasaray - Barcelona maçında ekranın köşesindeki skor bölümünde Galatasaray'ın karşısında görünen BAR ifadesi, Katalan ekibinin adının ilk üç harfinden oluşuyor.

BAR AÇILIMI NE?

BAR, Barcelona kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Kulübün tam adı Futbol Club Barcelona'dır. Kulüp, kendi resmi iletişiminde ve sosyal medya paylaşımlarında ise zaman zaman "FCB" kısaltmasını da kullanıyor.

GALATASARAY'IN KISALTMASI NE?

Galatasaray, uluslararası maç yayınlarında genellikle "GAL" kısaltmasıyla gösteriliyor. Türkiye'de ise sarı-kırmızılı kulüp için en yaygın kullanılan kısaltma "GS". Bu nedenle bu akşamki karşılaşmanın skor tabelasında takımlar, GAL ve BAR şeklinde yer alıyor.

SKOR TABELASINDA NEDEN KISALTMA KULLANILIYOR?

Futbol yayınlarında takım adları, ekranda yer kaplamaması ve kolay okunabilmesi için genellikle üç harfli kısaltmalarla gösteriliyor. Bu kısaltmalar çoğunlukla takımın adının ilk üç harfinden oluşuyor. Böylece izleyiciler, maçın skoru ve süresi gibi bilgileri ekranı kalabalıklaştırmadan takip edebiliyor.

DİĞER TAKIMLARIN KISALTMALARI

Şampiyonlar Ligi yayınlarında sık karşılaşılan bazı takım kısaltmaları şöyle:

• FEN: Fenerbahçe

• RMA: Real Madrid

• ATM: Atletico Madrid

• MCI: Manchester City

• LIV: Liverpool

• BAY: Bayern Münih

• PSG: Paris Saint-Germain

• JUV: Juventus

BARCELONA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Barcelona, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona şehrinin futbol takımıdır. 1899 yılında kurulan kulüp, LaLiga'da mücadele ediyor ve dünya futbolunun en köklü ve en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başlıyor. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'yi tercih edebiliyor.