Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bana Masal Anlatma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bana Masal Anlatma filmini izleyecek olanların merak ettiği Bana Masal Anlatma konusu nedir, Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler ve Bana Masal Anlatma özeti gibi konuları inceliyoruz.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma filmi İstanbul'un Suriçi semtinde çekildi. Yapımda İstanbul'un tarihi mahalle atmosferinden ve sokaklarından yararlanılırken, filmin hikayesinde de Suriçi önemli bir yere sahip. Film, İstanbul'un eski mahalle dokusunu hikayenin atmosferiyle bir araya getiriyor.

Suriçi'nin tarihi ve mahalle kültürünü yansıtan yapısı, filmde Rıza ve Ayperi'nin hikayesinin geçtiği çevrenin oluşturulmasına katkı sağlıyor.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, 2015 yapımı bir film olarak sinemaseverlerle buluştu. Filmin senaryosunu yazan ve yönetmenliğini yapan isim Burak Aksak oldu. Yapımın vizyon tarihi ise 9 Ocak 2015 olarak açıklandı.

Film, vizyona girmesinin ardından televizyon ekranlarında da farklı dönemlerde izleyiciyle buluşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Suriçi'nde yaşayan ve geçimini dolmuş şoförlüğü yaparak sağlayan Rıza'nın hikayesini anlatıyor. İyi kalpli ve çekingen bir genç olan Rıza, doğup büyüdüğü mahallede esnafın ve mahalle sakinlerinin sevdiği bir isimdir.

Rıza'nın hayatı, Ayperi'nin karşısına çıkmasıyla değişmeye başlar. Ayperi, el attığı şeyleri güzelleştiren ve Rıza'nın alışılmış düşüncelerini sorgulamasına neden olan sıra dışı bir genç kadındır. İkilinin tanışmasıyla birlikte mahalledeki dostluklar, dayanışma ve aşk üzerinden ilerleyen eğlenceli bir hikaye ortaya çıkar.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Bana Masal Anlatma oyuncu kadrosunda Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor.

Filmin başlıca oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Fatih Artman – Rıza

• Hande Doğandemir – Ayperi

• Devrim Yakut – Selma

• Erdal Tosun – Cemal

• Tarık Ünlüoğlu – Timur

• Gürkan Uygun – Jilet Ali

• Cihan Ercan – Kubilay

• Burcu Biricik – Ezgi

• Cengiz Bozkurt – Nafi

• Berat Yenilmez – Yaşar

• Sadi Celil Cengiz – Haktan

• Ani İpekkaya – Madam

• Gökçe Bahadır – Neriman

• Yılmaz Erdoğan – Rıza'nın babası

• Çağlar Ertuğrul – Haşmet

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Burak Aksak üstlendi. Aksak, özellikle Leyla ile Mecnun dizisinin senaristi olarak tanınmasının ardından sinema dünyasında da çalışmalarını sürdürdü. Bana Masal Anlatma, Aksak'ın senaryosunu yazıp yönettiği yapımlardan biri olarak öne çıktı.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Bana Masal Anlatma, komedi ve romantik türlerini bir araya getiriyor. Filmde aşk hikayesinin yanı sıra mahalle kültürü, arkadaşlık, dayanışma ve fantastik unsurlar da işleniyor. Bu nedenle yapım, klasik bir romantik komedinin ötesinde mahalle yaşamını merkeze alan sıcak bir hikaye sunuyor

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Film adı: Bana Masal Anlatma

Yapım yılı: 2015

Vizyon tarihi: 9 Ocak 2015

Tür: Komedi, romantik

Yönetmen: Burak Aksak

Başroller: Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut

Çekim yeri: İstanbul, Suriçi

Yapım: BKM Film

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ GERÇEK Mİ?

Bana Masal Anlatma, gerçek bir olayın birebir uyarlaması olarak değil, kurgu bir hikaye olarak izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Rıza ve Ayperi'nin tanışmasıyla gelişen olaylar, Suriçi'nin mahalle atmosferi içerisinde romantik ve fantastik bir anlatımla ele alınıyor.

Özellikle İstanbul'un tarihi mahalle dokusunun kullanılması, filme gerçekçi ve samimi bir atmosfer kazandırıyor. Rıza'nın hayatının Ayperi ile tanıştıktan sonra değişmesi ise hikayenin temelini oluşturuyor.