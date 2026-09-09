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Balıkesir'de deprem mi oldu? 9 Eylül Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 9 Eylül Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
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9 Eylül 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hissedildiği belirtilen sarsıntılar, vatandaşların deprem gündemini yeniden hareketlendirdi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, bölgede deprem meydana gelip gelmediğini öğrenmek amacıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel son deprem verilerini araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, büyüklüğü kaç olarak açıklandı?

9 Eylül 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bölgedeki son sismik hareketliliğe ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan Son Depremler listelerine yöneliyor. Kayıtlarda yer alan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat merak edilirken, Balıkesir ve çevresindeki güncel deprem verileri araştırılıyor. İşte 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de meydana gelen son depremlere ilişkin ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor. Gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen depremler düzenli olarak güncellenirken, sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler paylaşılıyor. Balıkesir'de hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin güncel Son Depremler listesini incelemeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin güncel deprem verilerini resmi kanalları üzerinden yayımlıyor. AFAD'ın Son Depremler ekranında kaydedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saate ilişkin bilgiler yer alıyor. Balıkesir ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntılar da AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden takip edilirken, Türkiye genelindeki sismik hareketlilik düzenli olarak izleniyor.

9 EYLÜL 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

9 Eylül 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "Depremin merkez üssü neresi?", "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" ve "Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Yaşanan hareketliliğe ilişkin resmi bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel Son Depremler kayıtları üzerinden takip edilirken, yetkili kurumlardan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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