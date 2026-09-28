Balıkesir'de deprem mi oldu? 28 Eylül Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

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Balıkesir'de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından gözler, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerinde yer alan kayıtlar incelenirken, sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat merak ediliyor. Balıkesir ve çevresindeki son deprem hareketliliğine ilişkin güncel veriler araştırılıyor. İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de meydana geldiği öne sürülen son depremlere ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesinde, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin bilgiler yer alıyor. Hissedildiği öne sürülen sarsıntıların resmi kayıtlarda yer alıp almadığı Kandilli'nin güncel verileri üzerinden kontrol ediliyor. Listede depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de 28 Eylül 2026 Pazartesi günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel verileri içeriyor. AFAD kayıtlarında depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor. Balıkesir ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, hareketliliğin AFAD kayıtlarına yansıyıp yansımadığını takip ediyor.

28 EYLÜL 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

28 Eylül 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerini araştırıyor. Balıkesir ve çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.