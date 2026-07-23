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Balıkesir'de deprem mi oldu? 23 Temmuz Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 23 Temmuz Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
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Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü kısa sürede vatandaşların gündemine oturdu. Sosyal medya platformlarında art arda yapılan paylaşımların ardından birçok kişi bölgede deprem meydana gelip gelmediğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son deprem kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, büyüklüğü kaç olarak açıklandı?

23 Temmuz 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hissedildiği belirtilen sarsıntı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son deprem listelerini incelemeye başladı. Sarsıntıya ilişkin ayrıntılar merak edilirken, resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe tarihli son durum...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, büyüklük, merkez üssü, derinlik ve gerçekleşme saati gibi bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından yayımlanan güncel son deprem verileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 23 Temmuz 2026 Perşembe tarihine ilişkin deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Güncel kayıtlarda depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler yer alırken, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde hissedilen sarsıntılara ilişkin ayrıntılara anlık olarak ulaşabiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli şekilde izlenmeye devam ediyor.

23 TEMMUZ 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

23 Temmuz 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığına ilişkin resmi bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son deprem kayıtları üzerinden takip edilirken, konuya ilişkin yetkili kurumlardan yapılacak yeni açıklamalar doğrultusunda haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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