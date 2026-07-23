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Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
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İskoçya'nın Glasgow kentinde gökyüzünde beliren devasa bir ejderha, bölge halkını büyük bir şaşkınlığa uğrattı. OVO Hydro etkinlik merkezinin üzerinde süzülen bu mitolojik silüetin, popüler "House of the Dragon" dizisindeki Syrax isimli ejderhanın yüksek teknolojili bir kopyası olduğu ortaya çıktı. Dizinin tanıtım çalışmaları kapsamında gökyüzüne salınan ve geçen ay Londra'da da uçurulan bu dev replika, unutulmaz bir pazarlama şovuna imza attı.

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'nın Glasgow kentinde gökyüzünde süzülen devasa bir ejderha, bölge halkında büyük bir şaşkınlığa yol açtı. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, bulutların arasında adeta mitolojik bir canavarı andıran bu silüeti görünce akıl sağlıklarını sorgulayacak derecede büyük bir şok yaşadı.

OVO HYDRO ÜZERİNDE AKILALMAZ GÖRÜNTÜ

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Glasgow'un simge yapılarından biri olan OVO Hydro etkinlik merkezinin hemen üzerinden geçen devasa bir ejderha silüeti dikkat çekiyor. Kızıl bulutların hakim olduğu gökyüzünde kanat çırparak ilerleyen bu efsanevi yaratık, sokaktaki insanları ve trafikteki sürücüleri adeta büyüledi. 

Çarpıcı anlara tanıklık eden pek çok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydederken, kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

GİZEM ÇÖZÜLDÜ: EFSANEVİ 'SYRAX' GÖKLERDE

Yaşanan bu büyük şaşkınlığın ardındaki gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Gökyüzünde süzülen bu devasa yaratığın, tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip fantastik dizi House of the Dragon'da yer alan Syrax isimli ejderhanın yüksek teknolojili bir kopyası olduğu anlaşıldı. 

Dev bir drone veya ileri teknoloji bir model olduğu düşünülen bu replika, dizinin etkileyici tanıtım kampanyasının bir parçası olarak gökyüzüne salındı. Geçtiğimiz ay İngiltere'nin başkenti Londra semalarında da benzer bir uçuş gerçekleştiren efsanevi ejderha, bu kez Glasgow'da kusursuz bir pazarlama stratejisine imza atarak hafızalara kazındı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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