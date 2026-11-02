Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir'de deprem mi oldu? 2 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de deprem mi oldu? 2 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresinde deprem meydana gelip gelmediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bölgede sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından “Balıkesir'de deprem mi oldu?”, “Balıkesir'de az önce deprem mi oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” soruları gündeme geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları takip edilirken, Balıkesir ve çevresinde yaşanan sismik hareketliliğin ayrıntıları merak ediliyor.

Balıkesir'de deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü kaydedilen son sarsıntılara ilişkin verileri inceliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listelerinde yer alan kayıtların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat araştırılıyor. Peki, Balıkesir'de bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte Balıkesir ve çevresindeki son depremlere ilişkin merak edilenler…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı güncel deprem kayıtları, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bölgede hissedildiği öne sürülen sarsıntıların resmi kayıtlara yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. Kandilli'nin son depremler listesi üzerinden depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi, Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel verileri öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü kaydedilen deprem hareketliliği kapsamında sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği araştırılıyor. Balıkesir'de deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın resmi kayıtlarını kontrol ediyor.

2 KASIM PAZARTESİ BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de sarsıntı hissedildiğini düşünen vatandaşlar, “Balıkesir'de deprem mi oldu?”, “Balıkesir'de az önce deprem mi oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor. Bölgede meydana gelen olası sarsıntıların merkez üssü, hangi ilçelerde hissedildiği ve büyüklüğü merak ediliyor. Balıkesir ve çevresindeki son deprem hareketliliğine ilişkin gelişmeler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem listeleri üzerinden takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 83 sitede yayınlandı.
Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar
Elbistan'da fırıncıdan dar gelirliye destek! Ekmeği 18 TL'den 10 TL'ye indirdi, gramajı düşürmedi

Zam değil indirim! Ekmeği 18 liradan 10 liraya düşürdü
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin tanıdığı isme suikast hazırlığı! Silahlarla yakalandılar

ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti

Özel jet şehrin göbeğine füze gibi düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor

Turizm cennetinde resmen mahsur kaldı: 3 yıldır ülkesine dönemiyor!

Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı
Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu

Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son nokta koyuldu
Japonya'daki camide sürpriz! Ezanı Bilal Erdoğan okudu

Japonya'daki camide sürpriz! Ezanı Bilal Erdoğan okudu