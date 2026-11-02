Balıkesir'de deprem mi oldu? 2 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü kaydedilen son sarsıntılara ilişkin verileri inceliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listelerinde yer alan kayıtların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat araştırılıyor. Peki, Balıkesir'de bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte Balıkesir ve çevresindeki son depremlere ilişkin merak edilenler…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı güncel deprem kayıtları, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bölgede hissedildiği öne sürülen sarsıntıların resmi kayıtlara yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. Kandilli'nin son depremler listesi üzerinden depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi, Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel verileri öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü kaydedilen deprem hareketliliği kapsamında sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği araştırılıyor. Balıkesir'de deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın resmi kayıtlarını kontrol ediyor.

2 KASIM PAZARTESİ BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de sarsıntı hissedildiğini düşünen vatandaşlar, “Balıkesir'de deprem mi oldu?”, “Balıkesir'de az önce deprem mi oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor. Bölgede meydana gelen olası sarsıntıların merkez üssü, hangi ilçelerde hissedildiği ve büyüklüğü merak ediliyor. Balıkesir ve çevresindeki son deprem hareketliliğine ilişkin gelişmeler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem listeleri üzerinden takip ediliyor.