Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir sabahın ilk saatlerinde kısa süreli bir sarsıntı ile sallandı; özellikle yüksek katlarda yaşayanlar bunu daha net hissetti. Şehrin çeşitli bölgelerinden gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede gündemdeki başlıca soru haline geldi: " Balıkesir'de deprem mi oldu?" Sarsıntıya ilişkin tüm ayrıntılar haberin ilerleyen kısımlarında okuyucularla paylaşılıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapında kaydedilen depremler, gelişmiş sensör sistemleriyle anında analiz edilerek kamuoyuna aktarılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yüksek hassasiyetli ölçüm ağı, en küçük yer hareketlerini bile hızlıca tespit edebiliyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere erişimini sağlarken, deprem araştırmaları ve uzmanlar için de kritik bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlere dair büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk, sosyal medyada hızla yayılan doğruluğu kesin olmayan paylaşımlardan uzak durarak, güvenilir ve resmi kaynaklardan bilgi alabiliyor. Kurum, yıl boyunca yaptığı güncellemeler ve bilgilendirme çalışmalarıyla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

3 Aralık 2025 Çarşamba sabahı Balıkesir ve çevresinde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin bir şekilde fark etti. Şehrin farklı noktalarından gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı ve "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı.

Hissedilen hareketliliğin ardından dikkatler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi verilere çevrildi. Kurumlar, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini paylaşarak vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer ayrıca, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği