Balıkesir'de deprem mi oldu? 13 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği öne sürülen hafif sarsıntı, şehirde deprem endişesini yeniden gündeme getirdi. Kısa süreli titreşim hissettiklerini belirten vatandaşların sosyal medyada art arda yaptığı paylaşımlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu ön plana çıkardı. Olası sarsıntının zamanı ve büyüklüğüne dair resmî açıklamalar merakla beklenirken, en güncel ve doğrulanmış bilgilere ulaşmak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı verilere yöneldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konuşlandırılan yüksek hassasiyetli sensörler, en küçük yer hareketlerini dahi anlık olarak kaydedip analiz ediyor ve elde edilen verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı sayesinde mikro titreşimler dahi tespit edilirken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlayan başlıca kaynaklardan biri olmaya devam ediyor. Bu veriler, sismik araştırmalar yapan uzmanlar için de kritik bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 13 Aralık güncel deprem listelerinde, meydana gelen her sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve oluş zamanı gibi teknik detaylar açık ve anlaşılır şekilde sunuluyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan teyitsiz iddialara itibar etmeden, resmi ve doğrulanmış verilere ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü kesintisiz izleme ve bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve bilgi kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.

13 ARALIK 2025 CUMARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

13 Aralık 2025 Cumartesi sabahı, Balıkesir'in bazı ilçelerinden kısa süreli bir sarsıntı hissedildiği yönünde paylaşımlar geldi. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar titreşimi daha belirgin bir şekilde hissettiklerini belirtince, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada hızla gündemin üst sıralarına taşındı.

Sarsıntı iddialarının ardından vatandaşlar, durumu net olarak öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık güncellenen veri akışını takip etti. Kurumların paylaştığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri ile yaşanan hareketliliğin niteliği daha net ortaya çıktı. Yetkililer, olası bilgi karmaşasının önüne geçmek için yalnızca resmî açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri, Balıkesir'de ve Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilikleri hızlı, doğru ve güvenilir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için en önemli rehber olmayı sürdürüyor.