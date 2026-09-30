Bahis oynayan idareciler kim, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bahis oynayan idareci var mı?

" Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bahis oynayan idareci var mı?" sorusunun yanıtı TFF'nin açıklamasıyla netlik kazandı. Federasyonun bahis soruşturması kapsamında yaptığı açıklamaya göre, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde görev almış ve bu dönemde bahis oynadığı belirlenen idareciler disiplin kuruluna sevk edildi. Dört büyüklerden Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 10 ve Trabzonspor'dan 13 kişinin sevk edildiği açıklanırken, gözler PFDK'dan çıkacak kararlara çevrildi.

TFF LİSTEYİ AÇIKLADI

Türk futbolunda uzun süredir gündemde olan bahis soruşturmasında kulüp yöneticilerine yönelik beklenen adım atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev yapmış ve bu süre zarfında bahis oynadığı belirlenen kişileri kamuoyuyla paylaştı. Federasyonun açıklamasına göre söz konusu isimler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında 30 Eylül 2026 itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

DÖRT BÜYÜKLERDEN 31 İSİM SEVK EDİLDİ

Açıklanan listede dört büyük kulübün yöneticileri de yer aldı. En fazla ismin çıktığı kulüp 13 kişiyle Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u 10 kişiyle Beşiktaş izlerken, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den ise 3 idareci PFDK'ya sevk edildi. Böylece dört büyüklerden toplam 31 ismin disiplin kuruluna gönderildiği ortaya çıktı.

TEDBİRLİ SEVK NE ANLAMA GELİYOR?

Tedbirli sevk, disiplin süreci tamamlanana kadar ilgili kişilerin futbolla ilgili görev ve faaliyetlerinin kısıtlanması anlamına geliyor. Sevk edilen idarecilerin durumu PFDK'nın yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak. Kurulun hangi yaptırımları uygulayacağı ise merakla bekleniyor.

YAKLAŞIK 10 BİN YÖNETİCİ İNCELENDİ

TFF, hakemlerle başlayan ve ardından futbolcu, teknik adam ve kulüp personeline uzanan bahis soruşturmasını daha önce yöneticileri de kapsayacak şekilde genişletmişti. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden elde edilen ve profesyonel liglerdeki 139 kulüpten yaklaşık 10 bin başkan ve yöneticinin bulunduğu liste, incelenmek üzere federasyona ulaşmıştı. Yapılan incelemelerin ardından bahis oynadığı belirlenen idareciler PFDK'ya gönderildi.

HACIOSMANOĞLU "SIRA YÖNETİCİLERDE" DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aylar önce yaptığı açıklamada soruşturmada sıranın kulüp yöneticilerine geleceğini duyurmuştu. Hacıosmanoğlu, federasyonun isimleri kendi başına belirlemediğini, bakanlık aracılığıyla bahis şirketlerinden alınan verilerin incelendiğini ve sürecin gizlilik içinde yürütüldüğünü ifade etmişti. Kulüplerin de kendi içlerinde temizlik yapması gerektiğini vurgulamıştı.

KULÜPLERİ BEKLEYEN TEHLİKE

Disiplin talimatlarına göre futbolcu veya teknik adamların bireysel bahis eylemleri kulüpleri doğrudan bağlamazken, başkan ve yöneticiler için durum farklı işliyor. Bir yöneticinin kendi takımının maçına, özellikle rakibin kazanacağı yönünde bahis oynadığının tespit edilmesi şike ile eşdeğer kabul ediliyor ve bu durum kulübün bir alt lige düşürülmesine kadar varan yaptırımları gündeme getirebiliyor. Bu nedenle sevk edilen isimlerin hangi maçlara ve ne tür bahisler oynadığı büyük önem taşıyor.

GÖZLER PFDK'DA

Açıklanan listenin ardından futbol kamuoyunun dikkati PFDK'dan çıkacak kararlara çevrildi. Sevk edilen idarecilere verilecek cezalar ve bu cezaların kulüplere olası etkileri, önümüzdeki günlerde Türk futbolunun en çok konuşulan konusu olmaya aday görünüyor.

4 büyüklerden PFDK'ya sevk edilen isimler:

Fenerbahçe : 3 kişi

Galatasaray : 5 kişi

Beşiktaş : 10 kişi

Trabzonspor : 13 kişi