Haberler

İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı Haber Videosunu İzle
İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE'den İsrail’e giderken "kaçırıldı" alarmı verilen yolcu uçağında yaşananları açıkladı. Netanyahu, "Pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı, sonra uçağı düşürmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

  • Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı, kaçırılma ihbarının ardından Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı.
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pilotlardan birinin diğer pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştığını, saldırgan pilotun gözaltına alındığını açıkladı.
  • Uçak, Ürdün hava sahasındayken önce 7700 acil durum kodunu, ardından 7500 kaçırılma kodunu gönderdi; uçakta yaklaşık 100 İsrail vatandaşı bulunuyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı kaçırılma ihbarının ardından Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı.  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uçakta yaşananları aktardı.

"PİLOT GÖZALTINA ALINDI"

Netanyahu, "Pilotlardan biri diğer pilotu bıçakladı, sonra uçağı düşürmeye çalıştı. Saldırgan pilot gözaltına alındı, Suudi yetkililer tarafından sorgulanıyor" ifadelerini kullanırken, pilotu engelleyenlerin büyük bir felaketi önlediğini vurguladı.

ÖNCE 7700 SONRA 7500 KODU GÖNDERDİ

Dubai'den kalkan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumunu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdi.

YAKLAŞIK 100 İSRAİL VATANDAŞI VARDI

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirildi. Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşı bulunan uçak, daha sonra Suudi Arabistan'a yönlendirildi.

14 BİN FEETTE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yerel saatle 09.08'de ilk acil durum kodunu yollayan uçağın pilotları arasında yaşananlar nedeniyle 14 bin feette düşüşe geçtiği, ancak ardından toparlanarak Suudi Arabistan'a indiği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

Eski vekil teşkilatı eleştirince Nureddin Nebati küplere bindi
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKaan Dikmen:

bana ne la İsrail’den memleket bitmiş insanlar dolandırılmış milyar dolarlar calinmis sen ne derttesin ?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Ben dolandırılmadim milyarları calinmadi memleket de olduğu yerde bittiği yok. Kumari kolay yoldan para kazanmayı bırakırsan sende huzurlu yaşarsın. Kumar oynatan herkes memleket bitmiş diyor iktidar değişince borçları sifirlancak gökten para yağacak saniyorlar

yanıt8
yanıt11
Haber YorumlarıX:

Bizim ülkenin sorunu şu yorumu yapan insan tipi. Sadece kendi sorunları önemli. Başkası ölmüş umurunda değil. Sonuçta orada masum insanlar var. Ama borsada batan parası çıksın ne olursa olsun. Evet batan paralar da önemli ama biz tüm konulara adalet ile bakmazsak sadece kendi sorunumuzu düşünürsek hiçbir şey çözülmez

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıFatih :

Enes: BORSADA PARAM YOK. AMA HABERLERDE GÖRDÜĞÜM SON 9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ OLMUŞ. BURADAKİ KAYIPLAR SENİ BENİ NASIL ETKİLEMESİN ONU ANLAMADIM?? SEN MAĞRADA FİLAN YAŞIYORSAN ANCAK BU ŞİRKETLERİN ZARARI SENİ ETKİLEMEZ.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Iyide masumane ucan yolcularin ne kabahati var...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Güler:

Enes helal olsun lafi iyi gecirmissin .Kolay yoldan para kazanmak istedenler hep hüsran cünkü haram helalinden kazanilmamis paradir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak

Yerli telefonun ismi ne olacak? Dikkat çeken Erdoğan detayı
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi

Ortada kalan Mauro Icardi sessizliğini bozdu

Ortada kalan Icardi bombayı patlattı
Satır arasında dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi kastetti?

Satır arasında dikkat çeken mesaj! Erdoğan kimi kastetti?
İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'de vicdanları yaralayan görüntü!
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

İsrail'in korktuğu kadar var! Pilotu havada defalarca bıçaklamış
Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

Korkulan oldu! A Milli Takım'da deprem
Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza

Kumandayla takografı kandırıyordu! Faturası 555 bin lira oldu
Feyza Altun'un eski eşinden aldatılma iddiasına yanıt: İlişkimin sonuna kadar arkasındayım

"Aldatıldım" diyen Feyza Altun'a eski eşten olay cevap: İlişkimin...