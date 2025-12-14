Bahar yeni bölüm nereden izlenir? Bahar 62. bölüm full HD tek parça nerede izlenir?

Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çeken Bahar dizisi, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra yaşamını eşi ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın (Demet Evgar) hayat hikâyesini konu alıyor. Beklenmedik bir hastalıkla yüzleşmesiyle tüm hayatı altüst olan Bahar'ın yaşadığı büyük değişim, Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Peki, Bahar yeni bölüm nereden izlenir?

BAHAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Mutfakta doktor önlüğüyle görülen Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afiş, dizinin ana temasını başarıyla yansıtarak izleyicilerden tam not aldı. Genç yaşta tıp eğitimi aldıktan sonra tüm hayatını ailesine adayan Bahar, aniden karşılaştığı ciddi bir hastalıkla birlikte yaşamına yeni bir yön verme kararı alır. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganıyla sunulan tanıtım, Bahar'ın geçireceği büyük değişimin habercisi niteliğinde.

Görünürde sıradan ama iç dünyaları karmaşık karakterlere odaklanan dizide, Bahar (Demet Evgar) ölümle yüzleştiği anda, kusursuz sandığı ailesinin gizli yönleriyle tanışır. Özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) farklı taraflarını öğrenmesiyle aile düzeni altüst olur. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) ise Timur'a karşı güçlü bir rakip konumuna gelir. Bahar'ın yeniden doğuş öyküsü, zaman zaman trajikomik olaylarla izleyiciye umut, cesaret ve direnç aşılar.

YENİ SEZONUN OYUNCULARI

Tanıtımda yürekleri korkutan patlamanın ardından herkes çok etkilenirken, Evren ve Bahar bu tehlikeden sonra birbirlerine daha sıkı sarılmaya karar veriyor. Patlamanın ardından Maral ve Aziz Uras'ın evlenme kararı ise tüm ailede adeta bir şok etkisi yaratıyor. Bahar, oğlunu bu karardan döndürmeye çalışsa da, Maral ve Aziz Uras'ın eve karı koca olarak gelmeleri Bahar'ı derinden etkiliyor. Öte yandan hastaneye gelen kritik bir vaka, Bahar'ı mesleğiyle vicdanı arasında zorlayıcı bir sınava sürüklüyor. Bahar'ın bu çalkantılı dönemde ailesini ve mesleğini nasıl koruyacağı ise yeni bölüme dair merakı katlıyor.

BAHAR YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Bahar dizisini SHOW TV platformlarından izleyebilirsiniz

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Hastanede herkes kendi mücadelesiyle uğraşırken, en ağır sorumluluk yine Bahar'ın omuzlarındadır. Beşizleri annelerine kavuşturmaya çalışan Bahar, bu süreçte Rengin'in ölümcül hastalığını öğrenir. Seren'in hamlesi de, Aziz Uras'ın kontrolünü kaybetmesinden endişe etmesine yol açar. Oysa Uras çoktan kimsenin tahmin edemeyeceği bir karar almıştır. Tüm karmaşanın içinde Bahar'ın en büyük önceliği Rengin'dir. Harun'dan onu kurtarmasını ister; bu hem tıbbi hem de duygusal açıdan zorlu bir sınavdır. Rengin'i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Parla'nın kendisinden saklanan gerçeği öğrenmesi işleri iyice karıştırır. Parla'nın aniden hayati bir tehlikenin içine düşmesi ise Bahar'ı hem bir anne hem de bir doktor olarak en zor sınavına taşır. Ve hastanede yaklaşan büyük tehlike, Bahar'ı bu kez yalnızca bir hastayı değil, başta Evren olmak üzere sevdiklerini de ölümün eşiğinden çekmek zorunda kalacağı bir mücadeleye sürükler.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç Çam (Çağla)

• Demirhan Demircioğlu (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal