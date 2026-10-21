Azerbaycan'ın istenmeyen kişi listesinde kimler var? Kimlerin Azerbaycan'a girişi yasak, neye göre belirleniyor?

Azerbaycan’ın açıkladığı giriş yasağı kararıyla birlikte, 31 Türk vatandaşının neden istenmeyen kişi ilan edildiği merak konusu oldu. Bakü yönetimi, kararın ülkenin egemenliği, millî güvenliği ve anayasal düzenine yönelik olduğu belirtilen açıklamalarla bağlantılı olduğunu bildirdi. Azerbaycan’a girişi yasaklanan 31 kişi kimler? İstenmeyen kişi statüsü hangi durumlarda uygulanıyor ve kararın hukuki dayanağı ne? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

LİSTEDE KİMLER YOK Kİ?

Azerbaycan’ın ülkeye giriş yasağı getirdiği isimler arasında siyaset, medya, akademi ve spor dünyasından tanınan kişiler bulunuyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş listenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazarlar Yusuf Kaplan ile İsmail Kılıçarslan ve eski hakem, spor yorumcusu Ahmet Çakar da listede yer alan isimlerden oldu.

Azerbaycan makamları, söz konusu kişilerin ülke mevzuatı kapsamında istenmeyen kişi ilan edildiğini ve ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

AZERBAYCAN GİRİŞ YASAĞININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Azerbaycan yönetimi, kararın gerekçelerini ülkenin egemenliği, millî güvenliği ve anayasal düzeni üzerinden açıkladı. Resmî açıklamada, listedeki kişilerin çeşitli sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden Azerbaycan’ın egemenliğini, halkını ve yönetimini hedef alan açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca iktidarın zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılar ile dinî radikalizm temelinde şiddetin, dinî nefretin ve düşmanlığın körüklenmesinin de kararın gerekçeleri arasında bulunduğu belirtildi. Ancak listedeki her bir kişinin hangi açıklaması veya faaliyeti nedeniyle bu kapsama alındığına ilişkin ayrı ayrı somut örnekler paylaşılmadı.

AZERBAYCAN'IN GİRİŞ YASAĞI GETİRDİĞİ 31 TÜRK VATANDAŞI

Azerbaycan makamlarının yayımladığı listede şu isimler yer aldı:

Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi

Cem Özyurt – Blog yazarı

Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı

Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri

Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar

Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi

Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist

Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim

Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar

Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog

Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)

Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı

Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi

Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi

Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu

Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, eski Ayasofya imamı

Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi

Mert Armağan – Gazeteci

Yaşar Yavuz – Gazeteci

Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar

Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci

Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi

Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi

yorumcusu ve eski futbol hakemi Halil Atakan Ay – İlahiyatçı

İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı

Murat Şahin – Akit TV program sunucusu

İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu

Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu

Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı

Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili

AZERBAYCAN'DAN YENİ YASAKLAR GELEBİLİR Mİ?

Azerbaycan yönetimi, açıklamasının sonunda ülkenin egemenliğine karşı çağrılarda bulunan ve düşmanlığı teşvik eden faaliyetlere yönelik tedbirlerin devam edeceğini bildirdi. Bu açıklama, benzer gerekçelerle yeni kararların alınabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak açıklama, başka kişiler hakkında kesin olarak yeni bir yasak kararı alınacağı anlamına gelmiyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında diplomatik temaslar sürerken, iki ülkenin dışişleri bakanları 15 Eylül’de yaptıkları ortak basın toplantısında stratejik ortaklık ve Türk dünyasındaki iş birliğine vurgu yapmıştı. Giriş yasağı kararının Türkiye’deki siyasi partiler ve listede yer alan kişiler tarafından nasıl karşılanacağı ise merak ediliyor.