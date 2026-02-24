Az önce deprem mi oldu, 24 Şubat Salı nerede deprem nerede oldu SON DAKİKA?

17 Şubat Salı günü hissedilen sarsıntı deprem sonrası "Az önce deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç saniye sürdü?" soruları arama motorlarında üst sıralara çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili detaylar, resmi kurumların açıkladığı son verilerle netlik kazanmaya başladı. Az önce deprem mi oldu, 17 Şubat Salı nerede deprem nerede oldu?

SON DEPREM VERİLERİ PAYLAŞILDI

Gün içerisinde farklı büyüklüklerde kaydedilen depremler, resmi kurumların anlık ölçümleriyle kamuoyuna duyuruldu.

Son depremler:

Yeşilköy-Torbalı (İzmir) – 23:29:16 – ML 2.8

• Dedeyazı-Doğanşehir (Malatya) – 23:24:57 – ML 1.5

• Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) – 22:33:22 – ML 1.4

• Bayıralan-Çal (Denizli) – 22:12:10 – ML 1.5

• Ağaçlıhüyük-Milas (Muğla) – 22:00:49 – ML 1.8

• Türkgözü-Posof (Ardahan) – 21:57:23 – ML 2.3

• Ege Denizi – 21:45:58 – ML 1.8

• Yiğitli-Osmangazi (Bursa) – 21:40:01 – ML 1.6

• Korucuk-Milas (Muğla) – 21:28:20 – ML 1.3

• Kalinağı-Milas (Muğla) – 21:28:00 – ML 1.6

• Meşeli-Germencik (Aydın) – 21:18:38 – ML 1.7

• Yaylaören-Ilgaz (Çankırı) – 21:15:00 – ML 1.8

• Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) – 20:23:16 – ML 1.5

• İkizkuyu-Nurd?ğı (Gaziantep) – 20:21:27 – ML 2.0

• Ege Denizi – 20:20:42 – ML 1.9

• Kutludun-Baskil (Elazığ) – 19:51:02 – ML 2.0

• Şahinyurdu-Gemlik (Bursa) – 19:44:59 – ML 1.0

• Sinnandede-Sındırgı (Balıkesir) – 19:37:17 – ML 1.1

• Kosedere-Karaburun (İzmir) – 19:32:59 – ML 1.7

• Tokat-Hisarcık (Kütahya) – 19:04:15 – ML 1.1

• Türkiye-Ermenistan Sınır Bölgesi – 18:52:18 – ML 2.1

• Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) – 17:58:55 – ML 1.6

• İstanbul – 17:44:14 – ML 0.9

• Sığırlıhacık-Çubuk (Ankara) – 17:21:46 – ML 1.8

• Çevizdere-Elazığ – 17:13:06 – ML 2.4

• Alakır-Sındırgı (Balıkesir) – 17:06:25 – ML 1.7

• Caber-Sarayköy (Denizli) – 16:47:03 – ML 2.5

• Tokat-Hisarcık (Kütahya) – 16:13:44 – ML 0.8

Yetkililer, depremlerin düşük şiddetli olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını bildirdi. Son depremlerle ilgili gelişmeler resmi kaynaklar doğrultusunda güncellenmeye devam ediyor.