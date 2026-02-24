Haberler

Az önce deprem mi oldu, 24 Şubat Salı nerede deprem nerede oldu SON DAKİKA?

Az önce deprem mi oldu, 24 Şubat Salı nerede deprem nerede oldu SON DAKİKA?
Güncelleme:
"Az önce deprem mi oldu?" sorusu 17 Şubat Salı günü vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Türkiye'nin farklı noktalarında hissedilen sarsıntıların ardından gözler son dakika deprem verilerine çevrilirken, depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğu araştırılıyor. Yaşanan sarsıntıyla ilgili ilk bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık deprem listelerinde yer aldı.

17 Şubat Salı günü hissedilen sarsıntı deprem sonrası "Az önce deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç saniye sürdü?" soruları arama motorlarında üst sıralara çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili detaylar, resmi kurumların açıkladığı son verilerle netlik kazanmaya başladı. Az önce deprem mi oldu, 17 Şubat Salı nerede deprem nerede oldu?

SON DEPREM VERİLERİ PAYLAŞILDI

Gün içerisinde farklı büyüklüklerde kaydedilen depremler, resmi kurumların anlık ölçümleriyle kamuoyuna duyuruldu.

Son depremler:

Yeşilköy-Torbalı (İzmir) – 23:29:16 – ML 2.8

• Dedeyazı-Doğanşehir (Malatya) – 23:24:57 – ML 1.5

• Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) – 22:33:22 – ML 1.4

• Bayıralan-Çal (Denizli) – 22:12:10 – ML 1.5

• Ağaçlıhüyük-Milas (Muğla) – 22:00:49 – ML 1.8

• Türkgözü-Posof (Ardahan) – 21:57:23 – ML 2.3

• Ege Denizi – 21:45:58 – ML 1.8

• Yiğitli-Osmangazi (Bursa) – 21:40:01 – ML 1.6

• Korucuk-Milas (Muğla) – 21:28:20 – ML 1.3

• Kalinağı-Milas (Muğla) – 21:28:00 – ML 1.6

• Meşeli-Germencik (Aydın) – 21:18:38 – ML 1.7

• Yaylaören-Ilgaz (Çankırı) – 21:15:00 – ML 1.8

• Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) – 20:23:16 – ML 1.5

• İkizkuyu-Nurd?ğı (Gaziantep) – 20:21:27 – ML 2.0

• Ege Denizi – 20:20:42 – ML 1.9

• Kutludun-Baskil (Elazığ) – 19:51:02 – ML 2.0

• Şahinyurdu-Gemlik (Bursa) – 19:44:59 – ML 1.0

• Sinnandede-Sındırgı (Balıkesir) – 19:37:17 – ML 1.1

• Kosedere-Karaburun (İzmir) – 19:32:59 – ML 1.7

• Tokat-Hisarcık (Kütahya) – 19:04:15 – ML 1.1

• Türkiye-Ermenistan Sınır Bölgesi – 18:52:18 – ML 2.1

• Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) – 17:58:55 – ML 1.6

• İstanbul – 17:44:14 – ML 0.9

• Sığırlıhacık-Çubuk (Ankara) – 17:21:46 – ML 1.8

• Çevizdere-Elazığ – 17:13:06 – ML 2.4

• Alakır-Sındırgı (Balıkesir) – 17:06:25 – ML 1.7

• Caber-Sarayköy (Denizli) – 16:47:03 – ML 2.5

• Tokat-Hisarcık (Kütahya) – 16:13:44 – ML 0.8

Yetkililer, depremlerin düşük şiddetli olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını bildirdi. Son depremlerle ilgili gelişmeler resmi kaynaklar doğrultusunda güncellenmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

