Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın parti değişikliği yaptığını açıklaması, kamuoyunda merak uyandırdı. Gelişmenin ardından başkanın hayatı, siyasi kariyeri, yaşı ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Ayşe Ünlüce kimdir, hangi partiden, neden istifa etti? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrılarak YENİ Parti'ye katıldığını açıklamasıyla gündeme geldi. Ünlüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bundan sonraki siyasi çalışmalarını YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini belirtti.

4 Ocak 1970 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Ayşe Ünlüce, hukuk eğitiminin ardından avukatlık ve kamu görevlerinde bulundu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde hukuk müşavirliği ve genel sekreterlik görevlerini de üstlenen Ünlüce, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak yüzde 51,03 oyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

AYŞE ÜNLÜCE HANGİ PARTİDEN?

Ayşe Ünlüce, 21 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını ve YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu.

AYŞE ÜNLÜCE KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Ünlüce, 4 Ocak 1970 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

AYŞE ÜNLÜCE NERELİ?

Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumludur. 4 Ocak 1970 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Ünlüce, eğitim hayatının ilk dönemlerini de kentte tamamladı.

HUKUK VE BELEDİYECİLİK KARİYERİ

Ayşe Ünlüce, 2002-2006 yılları arasında Eskişehir Barosu yönetim kurulu üyeliği ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Aynı dönemde Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu'nda da görev aldı.

2005 yılında Eskişehir Barosu Çevre Komisyonu'nun kurucu başkanlığını üstlenen Ünlüce, 2012 sonrasında üç dönem Türkiye Barolar Birliği delegeliği yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 2016-2018 yılları arasında hukuk müşaviri, 2018-2023 yılları arasında ise genel sekreter olarak görev yapan Ünlüce, Aralık 2023'te genel sekreterlik görevinden emekli oldu. 10 Ocak 2024'te CHP Parti Meclisi tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildi ve 31 Mart 2024'te belediye başkanı seçildi.

Ünlüce, seçimlerin ardından Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği'ne seçildi. Ayrıca Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi Ulusal Delegasyon Başkanı olarak temsil etmektedir.

ÖZEL HAYATI

Ayşe Ünlüce iki erkek çocuk annesidir. Eşi Aydın Ünlüce 2023 yılında hayatını kaybetmiştir.

Ayşe Ünlüce'nin 21 Ağustos 2026 tarihinde CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını açıklaması, siyasi kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.