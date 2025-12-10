Ayşe Şeyma Keten kimdir? İbrahim Selim'in sevgilisi Ayşe Şeyma Keten kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İbrahim Selim'le yaşadığı ilişkiyle son dönemde adından daha fazla söz ettiren Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Dijital içerik üretimiyle tanınan Keten'in yaşamı, kariyeri ve kişisel hayatına dair detaylar merak konusu olurken, takipçileri "Ayşe Şeyma Keten kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına yanıt arıyor. Keten'in eğitim geçmişinden dijital dünyaya uzanan kariyer yolculuğu ve sosyal medyadaki yükselişi, haberimizin devamında yer alıyor.

AYŞE ŞEYMA KETEN KİMDİR?

Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan dijital bir içerik üreticisidir. Üniversitede Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği bölümünde eğitim almış olsa da kariyer yolunu havacılık sektöründen uzaklaştırarak medya ve dijital içerik alanına yöneltmiştir.

Instagram ve YouTube başta olmak üzere birçok platformda gündelik yaşam, eğlence, sosyal konular ve kişisel deneyimlere dayalı içerikler paylaşarak geniş bir kitleye ulaşmıştır. Samimi üslubu ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Keten, zaman içinde dijital dünyada bilinirliği artan bir isim haline gelmiştir. Ayrıca geçmişte popüler YouTube topluluğu "Oha Diyorum" ekibinden bir isimle yaşadığı ilişkiyle de bir dönem sosyal medyada gündem olmuştur.

AYŞE ŞEYMA KETEN KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Şeyma Keten 1995 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

AYŞE ŞEYMA KETEN NERELİ?

Verilen bilgilere göre Ayşe Şeyma Keten'in memleketine dair net bir bilgi bulunmamaktadır; ancak kendisinin İstanbul'da yaşadığı belirtilmektedir.

AYŞE ŞEYMA KETEN'İN KARİYERİ

Ayşe Şeyma Keten'in kariyeri, üniversite eğitiminden sonra aldığı yön değiştirme kararıyla şekillenmiştir. Havacılık üzerine aldığı akademik eğitime rağmen profesyonel hayatını bu alanda sürdürmemiş ve tamamen medya, iletişim ve dijital üretim alanlarına yönelmiştir.

Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında düzenli içerik üretmeye başlamasıyla tanınırlığı hızla artmıştır. Gündelik yaşamdan eğlenceye, sosyal konulardan kişisel deneyimlere uzanan geniş bir içerik yelpazesi sunan Keten, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Dijital mecralarda istikrarlı bir şekilde varlık göstermekte, farklı formatlarda videolar ve paylaşımlar yaparak kariyerini tamamen içerik üreticiliği üzerine inşa etmektedir.