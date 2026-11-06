Aydın'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Kasım Aydın'da az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

Ege Bölgesi'nde hissedilen sarsıntı vatandaşlarda endişeye neden oldu. Özellikle Aydın'da yaşayanlar, depremin merkez üssünü, şiddetini ve kendi bölgelerinde hissedilip hissedilmediğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Aydın'da deprem mi oldu? 6 Kasım Aydın'da az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? Detaylar haberimizde.

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Kasım'da Aydın'da meydana gelen bir deprem bilgisi bulunmuyor. Ancak Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki deprem, çevre bölgelerde hissedildi. Aydın'da da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremle ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'nın Yazı bölgesine yaklaşık 266 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

MUĞLA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 6,95 kilometre olarak açıklandı.

Depremin ardından Aydın ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar güncel deprem verilerini takip etmeye başladı. Yeni sarsıntılara ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi deprem listelerinden takip edilebiliyor.