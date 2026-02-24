Aydın Erdem kimdir? Aydın Erdem'in eşi Beyhan T. kimdir?

Türkiye'nin araştırma ve medya sektörlerinde dikkat çeken isimlerinden biri olan Aydın Erdem, hem akademik altyapısı hem de iş dünyasındaki başarılarıyla öne çıkıyor. Erdem, kariyerine inşaat sektöründe başlamış, ancak kısa süre sonra medya ve iletişim alanına yönelerek önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Peki, Aydın Erdem kimdir? Aydın Erdem evli mi, kaç yaşında? Aydın Erdem Dolunay Soysert aşk iddiaları doğru mu? Detaylar haberimizde.

AYDIN ERDEM KİMDİR?

Aydın Erdem, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'un köklü okullarından Saint Joseph Lisesi'nde başladı ve 1991 yılında mezun oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık eğitimini tamamladı.

Kısa süreli inşaat sektörü deneyiminin ardından kariyer yönünü medya ve iletişim alanına çevirdi. 1997–1999 yılları arasında ABD'de American University'de sinema ve televizyon haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı. Washington D.C.'de serbest programcılık yaparak uluslararası medya deneyimi kazandı.

2000 yılında Türkiye'ye dönen Erdem, NTV, CNN Türk, Kanal 1 ve ANS Productions gibi önemli medya kuruluşlarında yapımcı, editör ve program müdürü olarak görev aldı. Bu dönem, veri odaklı habercilik ve araştırma alanına yönelmesinde kritik bir rol oynadı.

2008 yılında babası Tarhan Erdem tarafından 1987'de kurulan KONDA Araştırma ve Danışmanlık'ta çalışmaya başlayan Aydın Erdem, 2022 itibarıyla şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlendi. KONDA, seçim anketleri, toplumsal eğilim araştırmaları ve sosyo-ekonomik analizleriyle Türkiye'nin en güvenilir araştırma kurumları arasında yer alıyor.

AYDIN ERDEM KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Aydın Erdem, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Saint Joseph Lisesi ve İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan Erdem, 50'li yaşlarında stratejik öneme sahip bir kurumun yönetimini sürdürmekte ve konferanslar, araştırma projeleri ile medya programlarında aktif rol almaktadır.

AYDIN ERDEM NE İŞ YAPIYOR?

Aydın Erdem, KONDA Araştırma ve Danışmanlık'ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Şirket, Türkiye'nin önde gelen araştırma kurumlarından biri olarak; seçim anketleri, toplumsal eğilim araştırmaları ve sosyo-ekonomik analizler gerçekleştirmektedir.

Erdem, şirketin dijital dönüşümünü yönetmekte ve veri temelli liderlik ile toplumsal içgörü alanında çalışmalar yürütmektedir. Medya deneyimi ve akademik altyapısı sayesinde, araştırma ve iletişim alanında sektörde saygın bir konuma sahiptir.

AYDIN ERDEM EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Aydın Erdem, Beyhan Konuk Erdem ile 2006 yılında evlenmiştir. Çift uzun yıllar süren bir evlilik sürdürmüş ve çocuk sahibi olmuştur. Beyhan Erdem, kamuoyunda düşük profilli bir yaşam sürmesiyle bilinir ve aile hayatına odaklanan bir anne profili çizmektedir.

2026 yılı Şubat ayında gündeme gelen gelişmelerle birlikte Beyhan Erdem'in açtığı dava ve evliliğin sona erme sürecine ilişkin iddialar kamuoyunun ilgisini çekmiştir.

Aydın Erdem'in iki çocuğu vardır:

Poyraz Tarhan Erdem

Yaz Ayda Erdem