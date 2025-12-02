Aybüke Pusat ile Furkan Andıç ayrıldı mı? Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın ayrılık iddiaları doğru mu?

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç hakkında son günlerde magazin gündemini hareketlendiren ayrılık söylentileri, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından merakla takip ediliyor. Çiftin paylaşımları ve basına yansıyan haberler, ilişkilerinde neler olup bittiğine dair soru işaretleri yaratırken, resmi bir açıklamanın olmaması iddiaları daha da gizemli hâle getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYBÜKE PUSAT İLE FURKAN ANDIÇ AYRILDI MI?

Son dönemde sosyal medyada ve magazin gündeminde Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın ilişkisine dair ayrılık iddiaları dolaşıyor. Çiftin paylaşımları ve basına yansıyan haberler, takipçileri tarafından yakından izleniyor. Resmî açıklama yapılmadığı sürece bu tür söylentiler net bir bilgi vermiyor, fakat her iki tarafın da özel hayatlarını göz önünde bulundurması dikkat çekiyor.

AYBÜKE PUSAT İLE FURKAN ANDIÇ'IN AYRILIK İDDİALARI DOĞRU MU?

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç hakkında çıkan ayrılık iddiaları henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Magazin kaynakları ve sosyal medya söylentileri bu konuyu gündemde tutarken, çiftin kendi açıklamaları takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Bu nedenle iddialar kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş bir oyuncudur. Boşnak kökenli bir anne ve Trabzonlu bir babanın ortanca çocuğu olarak büyümüştür. Eğitimini Radyo ve Televizyon Programcılığı ve Görsel İletişim ve Tasarım alanlarında sürdüren Andıç, oyunculuk kariyerine 2011 yılında "Kolej Günlüğü" dizisiyle başlamıştır. Ardından "Umutsuz Ev Kadınları", "Kaçak Gelinler", "Kırgın Çiçekler" ve "Tatlı İntikam" gibi projelerde rol almıştır. Başarılı oyunculuk performansları ve ekran karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Pusat, eğitimine Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ile devam etmiştir. 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olarak dikkat çekmiş, ardından "Medcezir" dizisinde Elif karakteri ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. "O Hayat Benim", "Familya" ve "Söz" gibi dizilerde yer alarak yeteneğini kanıtlamış ve televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.