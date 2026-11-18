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Neil Marshall'ın yönetmenliğini üstlendiği Doomsday filmi, konusu, oyuncu kadrosu ve izleme seçenekleriyle sinemaseverlerin araştırdığı yapımlar arasında yer alıyor. Rhona Mitra'nın başrolünde yer aldığı film, ölümcül bir virüsün yeniden ortaya çıkmasıyla başlayan hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Peki, Avengers: Doomsday nereden izlenir? (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Doomsday tek parça nereden, nasıl izlenir? Avengers: Doomsday Full HD izle!

DOOMSDAY FULL HD İZLE! TÜRKÇE DUBLAJ VE ALTYAZILI DOOMSDAY NEREDEN İZLENİR?

Doomsday filmini Full HD kalitesinde izlemek isteyen sinemaseverler, yapımın hangi dijital platformlarda bulunduğunu araştırıyor. Filmin Türkiye'deki güncel dijital izleme seçenekleri arasında Apple TV Store üzerinden kiralama ve satın alma seçenekleri bulunuyor.

Apple TV'nin film için sunduğu bilgilerde Türkçe seslendirme ve Türkçe altyazı desteği de yer alıyor. İzleyiciler, platformdaki mevcut dil ve görüntü seçeneklerini kontrol ederek filmi tercih ettikleri şekilde izleyebiliyor. Ücretsiz ve yasal izleme seçeneği ise güncel platform listelerinde bulunmuyor.

DOOMSDAY TEK PARÇA NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Doomsday filmini tek parça halinde izlemek isteyenler, Apple TV Store üzerinden kiralama veya satın alma seçeneklerini değerlendirebilir. Kiralama seçeneğiyle filmi belirlenen süre içerisinde çevrim içi olarak izlemek mümkün. Satın alma seçeneğinde ise yapım dijital kütüphaneye eklenebiliyor.

Filmin izinsiz olarak paylaşıldığı internet siteleri yerine resmi dijital yayın ve kiralama servislerinin tercih edilmesi gerekiyor. Platformların sunduğu görüntü kalitesi, seslendirme ve altyazı seçenekleri izleme öncesinde kontrol edilebilir.

DOOMSDAY KONUSU NEDİR?

Doomsday, İskoçya'da ortaya çıkan ve kısa sürede ölümcül bir salgına dönüşen Reaper virüsünün ardından yaşananları konu alıyor. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bölge karantina altına alınırken, hayatta kalan insanlar dış dünyadan tamamen izole ediliyor.

Aradan geçen yılların ardından virüsün yeniden ortaya çıkması ve Londra'yı tehdit etmesi üzerine İngiliz hükümeti harekete geçiyor. Salgına karşı bir tedavi yöntemi bulmak ve virüsü durdurmak amacıyla özel bir ekip, uzun süredir giriş yapılmayan karantina bölgesine gönderiliyor.

Binbaşı Eden Sinclair liderliğindeki ekip, bölgeye ulaştığında yalnızca ölümcül virüsle değil, yıllar boyunca dış dünyadan kopuk şekilde yaşamış tehlikeli gruplarla da karşı karşıya kalıyor. Ekip, insanlığı tehdit eden salgını durdurmak için zorlu bir hayatta kalma mücadelesine girişiyor.

DOOMSDAY FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Doomsday filminin süresi gösterildiği sürüme göre farklılık gösterebiliyor. Apple TV'de listelenen sinema sürümünün süresi 109 dakika olarak belirtilirken, bazı kataloglarda 108 dakika bilgisi yer alıyor. Filmin derecelendirilmemiş (Unrated) alternatif sürümü ise 113 dakika uzunluğunda.

DOOMSDAY OYUNCULARI KİMLER?

Neil Marshall'ın yönettiği Doomsday filminin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Rhona Mitra – Eden Sinclair

Bob Hoskins – Bill Nelson

Adrian Lester – Sergeant Norton

Alexander Siddig – Başbakan John Hatcher

David O'Hara – Michael Canaris

Malcolm McDowell – Dr. Marcus Kane

Sean Pertwee – Dr. Talbot

MyAnna Buring – Cally Kane

Emma Cleasby – Katherine Sinclair

Nathalie Boltt – Jane Harris

DOOMSDAY NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Doomsday, 14 Mart 2008 tarihinde ABD'de sinemalarda gösterime girdi. İngiliz, Amerikan, Alman ve Güney Afrika ortak yapımı olan film, Rogue Pictures tarafından dağıtıldı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Neil Marshall üstlendi.