ATM'den yeni para çekim limiti ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar veriyor? (TAM LİSTE)

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Ekim ayının başlamasıyla birlikte Atm'lerden günlük nakit çekim limitleri yeniden gündeme geldi. Bankaların uyguladığı limitler ve QR kodla sunulan ek çekim imkânları, müşterilerin günlük nakit çekim tutarını belirliyor. Peki, Atm'den yeni para çekim limiti ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar veriyor? Detaylar...

ATM'DEN YENİ PARA ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Bankaların Atm'lerden günlük nakit çekim limitleri, kullanılan karta ve işlem kanalına göre değişebiliyor. Verilen bilgilere göre Türkiye'de günlük ücretsiz ATM nakit çekim limitleri 10.000 TL ile 60.000 TL arasında değişiyor.

Kartla yapılan çekimlerin yanında QR kod kullanımının da devreye girmesi, günlük çekilebilecek toplam tutarın bazı bankalarda yükselmesine imkân sağlıyor. Örneğin Enpara'nın resmi ATM bilgilerinde kartla günlük 50.000 TL, QR kodla 10.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL para çekilebildiği belirtiliyor. Banka, kart ve karekod limitlerinin birbirini etkilemediğini açıklıyor.

Bankaların uyguladığı limitler aynı olmadığı için müşterilerin kendi bankalarının ATM işlem koşullarını dikkate alması gerekiyor. Günlük çekim limitinin aşılması halinde ise limit üstü para çekme ücretleri gündeme gelebiliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Türkiye'de faaliyet gösteren kamu ve özel bankaların 1 Ekim itibarıyla geçerli standart ve ücretsiz günlük ATM nakit çekim limitleri verilen bilgilere göre şöyle:

Enpara: 50.000 TL. QR kod kullanımıyla toplam limit 60.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Enpara'nın resmi ATM sayfasında da kartla 50.000 TL ve karekodla 10.000 TL olmak üzere toplam 60.000 TL günlük para çekme limiti yer alıyor.

İş Bankası: 20.000 TL. Türkiye İş Bankası, Bankamatik cihazlarından ücretsiz günlük nakit çekme tutarının azami 20.000 TL olduğunu belirtiyor. Müşteri bazında günlük nakit çekme limiti ise 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

VakıfBank: 20.000 TL.

QNB Finansbank: 10.000 TL - 20.000 TL.

Garanti BBVA: 15.000 TL. Garanti BBVA'nın resmi bilgilerinde TR Karekod ile para çekme limitinin 15.000 TL olduğu belirtiliyor.

Yapı Kredi: 15.000 TL. Yapı Kredi'nin ATM işlem limitlerinde yurt içi para çekme için kartlı ve QR toplam limitinin 15.000 TL olduğu belirtiliyor.

Akbank / Halkbank / DenizBank: 10.000 TL - 15.000 TL. Akbank'ın resmi limit bilgilerinde kart türüne göre günlük ücretsiz para çekme limitlerinin değiştiği, QR kodla da ek çekim imkânı bulunduğu belirtiliyor. Halkbank'ın ATM işlem limitlerinde ise para çekme ve QR para çekme günlük limiti 10.000 TL olarak yer alıyor.

Ziraat Bankası: 10.000 TL. Ziraat Bankası'nın resmi ATM bilgilendirmesinde günlük para çekme limitinin 10.000 TL olduğu belirtiliyor. Ayrıca limit üstü para çekme tutarı için ayrı ücretlendirme uygulanabildiği aktarılıyor