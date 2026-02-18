Ateş Fatih Uçan ne açıklama yaptı? Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'a ne dedi?

Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı dizisinde rol alan Melek Baykal'ın açıklamalarına yanıt vererek gündem yarattı. Baykal'ın diziyi sevmediğine dair sözleri ve ayrılma gerekçesi, Uçan'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazanırken izleyicilerin dikkatini çeken detaylar merak konusu oldu. Merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

MELEK BAYKAL AKASYA DURAĞI DİZİSİ HAKKINDA NE DEDİ?

Melek Baykal, Akasya Durağı dizisindeki kısa süreli rolü için "Hiç sevmediğim bir işti" açıklamasında bulundu. Baykal, dizideki deneyiminden memnun olmadığını ve rol aldığı süreçte işten keyif almadığını ifade etti.

ATEŞ FATİH UÇAN NE YANIT VERDİ?

Dizide Baykal ile birlikte rol alan Ateş Fatih Uçan, Baykal'ın açıklamalarına yanıt verdi. Uçan, Baykal'ın diziden ayrılma nedeninin dublaj talebine karşı çıkılması olduğunu belirtti ve "Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız" dedi.

ATEŞ FATİH UÇAN KİMDİR?

Ateş Fatih Uçan, 22 Haziran 1978 tarihinde Erzurum, Oltu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunu olan Uçan, Akasya Durağı dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırdı. Oyunculuk kariyerinde Fatih-Harbiye, Şefkat Tepe, Boşanmak İstemiyorum gibi diziler ve Uzaklarda Arama, Avanak Dedektör gibi filmler yer alıyor. 27 Ekim 2017'de "Box'un Yıldızları" adlı TV programına katıldı. 26 Aralık 2010'da Hülya Aksu ile evlendi.

MELEK BAYKAL KİMDİR?

Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 doğumlu Türk oyuncudur. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Baykal, uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. Tiyatro ve dizilerde aktif rol alan Baykal, Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin rolü ile geniş kitlelerce tanındı. Çiçek Taksi'nin yan dizisi Akasya Durağı'nda Melahat Güneş karakterini canlandırdı. Ayrıca Türk Malı gibi popüler komedi projelerinde de yer aldı ve 2012'de Star TV'de kendi programını sundu.