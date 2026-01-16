Atatürk fotoğrafı karnelerden kaldırıldı mı? Karnelerden Atatürk fotoğrafı neden kaldırıldı? Yeni karneler nasıl olacak 2026?

İlkokul 1. ve 2. sınıflara dağıtılan "gelişim rapor"larının Atatürk fotoğrafı içermemesi, son günlerde "Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Bu durum, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara yol açarken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iddiaları net bir dille yalanladı. Bakan Tekin, karne ve gelişim raporlarının yeni eğitim modeli çerçevesinde uygulandığını belirterek, Atatürk'e olan saygının her zaman korunacağını vurguladı.

ATATÜRK FOTOĞRAFI KARNELERDEN KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ilkokullarda artık klasik karne uygulaması kaldırılmış, bunun yerine "gelişim raporu" sistemi uygulanmaktadır. Ortaokul ve liselerde ise karne ile birlikte gelişim raporu uygulaması devam ediyor.

Bakan Tekin, karne üzerinden Atatürk'ün çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz."

KARNELERDEN ATATÜRK FOTOĞRAFI NEDEN KALDIRILDI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı iddialarını kesin bir şekilde reddetti. Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Henüz okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım dünyada da pedagojik anlamda. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde, yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık."

Bakan Tekin, sözlerine devam ederek şunları ekledi:

"Bu sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık; ortaokullarda ve liselerde ise karneyle beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor. Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi muhalefet partisi... Ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu açık bir niyet okuyuculuğudur."

Bakan Tekin ayrıca muhalefete yönelik eleştirilerinde:

"Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor. Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına saygılı, cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset; kamuoyunda 'asrın hırsızlığı' diye bilinen görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri lazım, bu kadar sığ yaklaşmamaları lazım. Bunu da sizin vesilenizle bir kez daha ifade etmiş olayım."