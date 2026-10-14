Aston Villa hangi ülkenin takımı, Aston Villa İngiliz takımı mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak Aston Villa, futbol tarihinin en eski kulüplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Avrupa kupası zaferine sahip olan kulübün kökeni, bulunduğu şehir ve başarıları, karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarların gündemine oturdu. Aston Villa nerenin takımı, hangi ligde oynuyor? Aston Villa'nın stadı ve kupaları neler? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ASTON VILLA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Aston Villa, İngiltere'nin futbol takımıdır. Kulüp, ülkenin en üst düzey futbol ligi olan Premier Lig'de mücadele ediyor. İngiliz futbolunun en köklü ve geleneksel kulüpleri arasında gösterilen Aston Villa, hem ülkesinde hem de Avrupa'da önemli başarılara imza attı.

ASTON VILLA İNGİLİZ TAKIMI MI?

Evet, Aston Villa bir İngiliz takımıdır. Kulüp, İngiltere'nin en kalabalık ikinci şehri olan Birmingham'da bulunuyor. Aston Villa, adını kurulduğu Birmingham'ın Aston bölgesinden alıyor. İngiliz futbolunun tarihi kulüplerinden biri olan Aston Villa, ülkesini Avrupa kupalarında temsil eden takımlar arasında yer alıyor.

ASTON VILLA NE ZAMAN KURULDU?

Aston Villa, 1874 yılında kuruldu. Futbol dünyasının en eski profesyonel kulüplerinden biri olan Aston Villa, 1888 yılında kurulan İngiltere Futbol Ligi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Kulüp, bu köklü geçmişiyle İngiliz futbolunun gelişiminde önemli bir rol oynadı.

ASTON VILLA'NIN STADI NERESİ?

Aston Villa, iç saha maçlarını Birmingham'daki tarihi Villa Park Stadı'nda oynuyor. 1897 yılından bu yana kulübün evi olan stadyum, İngiltere'nin en bilinen futbol arenalarından biri olarak kabul ediliyor. Villa Park, yaklaşık 42 bin kişilik kapasitesiyle büyük maçlarda etkileyici bir atmosfere sahne oluyor.

ASTON VILLA'NIN BAŞARILARI NELER?

Aston Villa, İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor. Kulüp, 7 kez İngiltere lig şampiyonluğu ve 7 kez FA Cup zaferi yaşadı. Aston Villa'nın en büyük başarısı ise Avrupa arenasında geldi. İngiliz ekibi, 1982 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

ASTON VILLA'NIN LAKABI NE?

Aston Villa, İngiltere'de "The Villans" lakabıyla anılıyor. Kulübün taraftarları da bu isimle tanınıyor. Bordo ve açık mavi renkleriyle özdeşleşen Aston Villa, köklü taraftar kültürüyle de İngiliz futbolunun önemli simgeleri arasında yer alıyor.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa ile Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Villa Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, köklü İngiliz kulübü karşısında zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.