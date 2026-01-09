ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Planlı kesinti uygulanacaktır.

Arıza tarihi 9 Ocak 2026 saat 07.00'dir.

Tamir tarihi 9 Ocak 2026 saat 23.00'tür.

Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla uygulanan kontrollü su yönetimi devam etmektedir. Bu kapsamda 9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 23.00 arasında yaklaşık 12 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen mahalleler: Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim üst kotlar, Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar alt kotlar, Kalatepe alt kotlar, Pamuklar alt kotlar, Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlk Yerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yeni Batı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, Ergenekon alt kotlar, Demetevler ve Emniyet Mahallesi.

KAHRAMANKAZAN

Planlı kesinti uygulanacaktır.

Arıza tarihi 9 Ocak 2026 saat 08.15'tir.

Tamir tarihi 9 Ocak 2026 saat 23.00'tür.

Detay: Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Yenimahalle bölgesinde meydana gelen arıza, depo seviyelerindeki düşüklük ve elektrik kaynaklı sorunlar nedeniyle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşların önlem almaları rica edilmektedir.

Etkilenen yerler: İmrendi Mahallesi alt kotlar, Selpa Sanayi, Dağyaka 614. Caddeye bağlı sokaklar, Saray Küme Evleri, TUSAŞ, Çan İçi, Atom Caddesi, Saray Mahallesi, Keresteciler Sanayi Sitesi, Saraykent Sanayi Sitesi, Bayraktar Caddesi, Ansa Sanayi Sitesine bağlı cadde ve sokaklar.

GÖLBAŞI

Planlı kesinti uygulanacaktır.

Arıza tarihi 9 Ocak 2026 saat 09.00'dur.

Tamir tarihi 9 Ocak 2026 saat 23.00'tür.

Detay: 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 23.00 arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Baraj doluluk oranı yüzde 1,03'tür.

Etkilenen bölgeler: Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı ve İncek Mahallesinin bir kısmı. Ayrıca Etimesgut ilçesinde Fevziye Mahallesi.

MAMAK

Planlı kesinti uygulanacaktır.

Arıza tarihi 9 Ocak 2026 saat 09.00'dur.

Tamir tarihi 9 Ocak 2026 saat 21.00'dir.

Detay: Su tasarrufu amacıyla kontrollü su yönetimi uygulanmaktadır. Saat 09.00 ile 21.00 arasında bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli kesintiler yaşanabilir.

Etkilenen mahalleler: Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyin Gazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Çiğiltepe, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan İstasyon, Lalahan Karşıyaka, Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahrikorutürk ve Köstence Mahalleleri.

KEÇİÖREN

Planlı kesinti uygulanacaktır.

Arıza tarihi 9 Ocak 2026 saat 09.20'dir.

Tamir tarihi 9 Ocak 2026 saat 23.55'tir.

Detay: Saat 09.20 ile 23.55 arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen mahalleler: Ayvalı, Etlik, İncirli, 19 Mayıs, Kuşcağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı ve Çaldıran Mahalleleri.

ÇUBUK

Plansız kesinti uygulanmaktadır.

Arıza tarihi 9 Ocak 2026 saat 12.00'dir.

Tamir tarihi 9 Ocak 2026 saat 19.00'dur.

Detay: Esenboğa Merkez Mahallesinde ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.

Etkilenen yer: Esenboğa Mahallesi.

ETİMESGUT

Plansız kesinti uygulanmaktadır.

Arıza tarihi 9 Ocak 2026 saat 13.10'dur.

Tamir tarihi 9 Ocak 2026 saat 23.00'tür.

Detay: Saat 13.10 ile 23.00 arasında bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen mahalleler: Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil ve Göksu Mahalleleri.

ÇANKAYA

Plansız kesinti uygulanmaktadır.

Arıza tarihi 9 Ocak 2026 saat 16.35'tir.

Tamir tarihi 9 Ocak 2026 saat 19.00'dur.

Detay: Koru Mahallesi 2595. Sokakta meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen yerler: Koru Mahallesi alt kotlar ve Mesa Koru Sitesi çevresi.

ALTINDAĞ

Planlı kesinti uygulanacaktır.

Arıza tarihi 9 Ocak 2026 saat 09.00'dur.

Tamir tarihi 9 Ocak 2026 saat 23.00'tür.

Detay: Saat 09.00 ile 23.00 arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen mahalleler: Önder Mahallesi alt kotlar, Ulubey Mahallesi, Güneşevler Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi üst kotlar ve Doğantepe Mahallesi alt kotlar.