ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara'nın bazı ilçelerinde içme suyu hattında meydana gelen arızalar nedeniyle plansız kesintiler uygulanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamalarda, kesintilerin farklı mahallelerde belirli saatler arasında devam edeceği bildirildi.

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.12.2025 08:15

Tamir Tarihi: 5.12.2025 17:00

Detay: Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın hızlı giderilmesi için çalışma yapılmakta olup verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilenir.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmı, Kurtuluş Mahallesinin bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.12.2025 10:15

Tamir Tarihi: 5.12.2025 15:00

Detay: Polatlı ilçesi Çamlıca Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebekesinde oluşan arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilir ve anlayışınız için teşekkür edilir.

Etkilenen Yerler: Çamlıca Mahallesinin bir kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 5.12.2025 13:00

Tamir Tarihi: 5.12.2025 20:00

Detay: Ulubatlı Hasan Mahallesi Anıt Caddesi üzerinde meydana gelen şebeke hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür edilir.

Etkilenen Yerler: Törekent Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Mevlana Mahallesi ve çevresi

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.12.2025 12:50

Tamir Tarihi: 5.12.2025 17:00

Detay: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım hattında üçüncü şahıslar kaynaklı arıza meydana geldiği için zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilir.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesinin bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.12.2025 13:15

Tamir Tarihi: 5.12.2025 19:00

Detay: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Samanyolu Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında oluşan arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilir.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesinin bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.12.2025 14:00

Tamir Tarihi: 5.12.2025 20:00

Detay: Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Menteşe Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür edilir.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmı

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 5.12.2025 14:00

Tamir Tarihi: 5.12.2025 17:30

Detay: Elmadağ Tatlıca Mahallesi Osman Kurt Sokak içerisinde bulunan Ø90 PVC dağıtım hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati 19:00 olarak öngörülmektedir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilir.

Etkilenen Yerler: Kemalpaşa Mahallesinin Tatlıca Mahallesi alt kotları

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 5.12.2025 16:00

Tamir Tarihi: 5.12.2025 19:00

Detay: Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Orhangazi Caddesi içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilir.

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesinin bir kısmı, Yunus Emre Mahallesinin bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 5.12.2025 17:10

Tamir Tarihi: 5.12.2025 21:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak üzerinde bulunan Ø90 PVC içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara ulaşma saati 22:00 olarak öngörülmektedir. Anlayışınız için teşekkür edilir.

Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 4.12.2025 12:20

Tamir Tarihi: 5.12.2025 18:00

Detay: Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilir ve anlayışınız için teşekkür edilir.

Etkilenen Yerler: Kale Mahallesinin bir kısmı, Atıfbey Mahallesinin bir kısmı

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Arıza Tarihi: 5.12.2025 14:00

Tamir Tarihi: 5.12.2025 16:00

Detay: Şereflikoçhisar Tuzla Mahallesi'nde meydana gelen dağıtım şebekesi hattı arızası nedeniyle 14:20 ile 16:20 saatleri arasında iki saatlik su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Tuzla Mahallesi, Hacıenbiya Mahallesi