ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Kazan

Kazan ilçesinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 17.30, tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 08.30'dur.

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda 23 Aralık 2025 tarihinde Saray Mahallesi'nde saat 08.30 ile 17.30 arasında planlı ve geçici su kesintisi uygulanacaktır. Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacak olup sorunların büyük ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir.

Etkilenen yerler Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi'ne bağlı cadde ve sokaklardır.

Altındağ

Altındağ ilçesinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 22 Aralık 2025 saat 22.50, tamir tarihi 23 Aralık 2025 saat 23.00'tür.

İçme suyu şebeke hattında meydana gelen vana arızası nedeniyle 22 Aralık 2025 saat 23.00 ile 23 Aralık 2025 saat 14.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır. Üst kotlara suyun ulaşmasının 23 Aralık 2025 saat 23.00'ü bulması beklenmektedir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Etkilenen mahalleler Kale, Atıfbey, Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Battalgazi, Önder, Solfasol, Gültepe, Tatlar, Kavaklı ve Aydıncık'tır.

Sincan

Sincan ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 00.15, tamir tarihi 23 Aralık 2025 saat 23.55'tir.

Kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle bazı mahallelerde geçici basınç düşüklüğü ve yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekipler sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen yerler Alcı, Beyobası, Çokören, Maliköy mahalleleri ile üst kotlardır.

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 14.20, tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 02.00'dir.

Yoğun su kullanımı nedeniyle Bağlıca ve Yeni Bağlıca mahallelerinde belirtilen saatler arasında su basıncında geçici düşüş yaşanabilecektir. Kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle oluşan bu durumun Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla büyük ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir.

Etkilenen mahalleler Bağlıca, Yeni Bağlıca, Atakent, Elvan ve Ayyıldız mahalleleridir.

Pursaklar

Pursaklar ilçesinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 15.50, tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 02.00'dir.

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı mahallelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir.

Etkilenen mahalleler Tevfik İleri, Yunus Emre, Merkez, Fatih, Ayyıldız ve Mimar Sinan'dır.

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 16.30, tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 02.00'dir.

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı mahallelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen mahalleler Ata, Susuz, Batı Sitesi, Kardelen, İlk Yerleşim, Çiğdemtepe, Barıştepe, Burç, Kayalar, Güventepe, Pamuklar, Ergenekon, Kaletepe, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Özevler, Demetgül, Demetlale ve Beştepe'dir.

Etimesgut (Göksu Mahallesi)

Etimesgut ilçesinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 17.30, tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 02.00'dir.

Yoğun su kullanımı nedeniyle Göksu Mahallesi ve yüksek kotlarında belirtilen saatler arasında su basıncında geçici düşüş yaşanabilecektir.

Etkilenen yerler Göksu Mahallesi ve yüksek kotlarıdır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde plansız su kesintisi yaşanabilecektir.

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 22.00, tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 10.00'dur.

Kuraklık nedeniyle 23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında bazı mahallelerde kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlandıktan sonra yüksek kotlara ulaşım süresi uzayabilir.

Etkilenen mahalleler Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü ve Çukurambar'dır.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 23.00, tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 10.00'dur.

Kuraklık nedeniyle belirtilen saatler arasında bazı mahallelerde kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen mahalleler Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan'dır.

Etimesgut (Gece Kesintisi)

Etimesgut ilçesinde 24 Aralık 2025 tarihinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti saat 00.00'da başlayacak ve 05.00'te sona erecektir.

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı mahallelerde planlı ve geçici su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen mahalleler İstasyon, Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Etiler, Altay, Şehit Osman Avcı, Yeşilova, Devlet, Eryaman, Tunahan, Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil ve Göksu'dur.