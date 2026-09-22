ASKİ Ankara su kesintisi! 22 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 12:00:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 19:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Ayvaşık mahallesi Alparslan TÜRKEŞ Caddesinde bulunan 110 luk Polietilen Boru hattında patlama nedeniyle oluşan arıza 12:00 ile 19:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Ayvaşık mahallesi kumseren mevkii akyazı, Demirciler, marangozlar, saray bosna, şeyh şamil caddesi ve Alparslan Türkeş bulvarının bir kısmı

SİNCAN

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 12:50:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 183 sok içerisinde, Ø110 mm çapındaki şebeke hattında oluşan kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi Bir Kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 14:30:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 20:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Kızılcaşar Mahallesi 2733 caddede 100’lük içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Tek yapı kooparatifi 22 Eylül 2026 saat- 14:30 ile 22 Eylül 2026 saat- 20:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kızılcaşar mahallesi (Tekyapı Koparatifi)

ÇANKAYA

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 14:40:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Dodurga Mahallesi kümeevleri içerisinde 100’lük içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. 22 Eylül 2026 saat- 14:40 ile 22 Eylül 2026 saat- 18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Dodurga Mahallesi Küme evleri

ÇANKAYA

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 14:50:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 19:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Gölbaşi Taşpınar Mahallesi Küme evleri mevkinde 400’lük içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Ahlatlıbel Mahallesi 22 Eylül 2026 saat- 01:30 ile 22 Eylül 2026 saat- 19:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 15:10:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 19:05:00

Detay: İvedik Köyiçi Serpmeler de, Su Grup İnşaatın kanal çalışması esnasında Ø100 lük duktil boruda oluşan arıza nedeniyle sular kesilmiştir anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: İvedik Köy tamamı

MAMAK

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 10:50:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 20:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Şahap Gürler mahallesi 2404 sokak içerinde Q140 lık içme suyu hattı arızası nedeniyle,22 Eylül.2026 saat-10:50 ile 22 Eylül.2026 saat- 20:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen yerler ; Şahap Gürler mahallesi Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şahap Gürler mahallesi

GÖLBAŞI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 01:30:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 19:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Taşpınar Mahallesi Küme evleri mevkinde 400 'lük içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır Taşpınar Mahallesi 22 Eylül 2026 saat 01:30 ile 22 Eylül 2026 saat 19:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Taşpınar mahallesi

ÇANKAYA

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 15:55:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 20:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Akpınar mahallesi 845 sokak içindeki Q100 lük içme suyu hattı arızası nedeniyle 22.Eylül.2026 saat-15:55 ile 18.Eylül.2026 saat-20:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Akpınar mahallesi, Keklik pınarı alt kotları , Mürsel Uluç alt kotları

POLATLI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.09.2026 00:00:00

Tamir Tarihi: 22.09.2026 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Gazi Mahallesi Anıttepe. caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında Ø 250 lik Polietren Boruda meydana gelen arıza nedeniyle 00:00 ile 06.00 saatleri arasında su verilmeyecektir. Arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi bir kısmı Şehitlik mah bir kısmı