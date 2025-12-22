ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

PURSAKLAR

Pursaklar ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 22 Aralık 2025 saat 10.50, tamir tarihi 22 Aralık 2025 saat 23.55 olarak bildirilmiştir.

Pursaklar ilçesinin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk 2 Barajı'nda uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye düşmüştür. Bu durum su temininde zaman zaman kesintilere neden olmaktadır. ASKİ ekipleri alternatif kaynaklarla takviye yaparak vatandaşların mağduriyetini azaltmaya çalışmaktadır. Üst kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabilir.

Etkilenen mahalleler:

Mimar Sinan, Tevfik İleri, Fatih, Yunus Emre, Merkez ve Ayyıldız mahalleleri.

Tahmini su verilme saati 22 Aralık 2025 saat 23.59'dur.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 22 Aralık 2025 saat 13.00, tamir tarihi 22 Aralık 2025 saat 17.00'dir.

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

22 Aralık 2025 tarihinde saat 12.50 ile 17.00 arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi görülebilir. Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacaktır.

Etkilenen mahalleler:

Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Namık Kemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler ve Yücetepe.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde plansız su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 22 Aralık 2025 saat 13.55, tamir tarihi 22 Aralık 2025 saat 19.00'dur.

Topçu Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'nda içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen yerler:

Oğuzlar Mahallesi'nin tamamı ile Ayyıldız Mahallesi ve Topçu Mahallesi'nin bir kısmı.

SİNCAN

Sincan ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 21 Aralık 2025 saat 23.50, tamir tarihi 22 Aralık 2025 saat 23.50'dir.

Kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle bazı mahallelerde geçici basınç düşüşleri ve yer yer su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen mahalleler:

Alcı, Beyobası, Çokören, Maliköy mahalleleri ve üst kotlar.

---

Sincan ilçesinde plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Arıza tarihi 22 Aralık 2025 saat 09.40, tamir tarihi 22 Aralık 2025 saat 17.00'dir.

Ana hat üzerinde meydana gelen 600'lük vana arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen mahalleler:

Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Menderes, 29 Ekim, Çoğlu ve Adalet mahalleleri.

MAMAK

Mamak ilçesinde plansız su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 22 Aralık 2025 saat 15.00, tamir tarihi 23 Aralık 2025 saat 04.00'tür.

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilecektir. 22 Aralık 2025 saat 15.00 ile 23 Aralık 2025 saat 04.00 arasında etkiler görülebilir.

Etkilenen mahalleler:

Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe, Mehtap, Tuzluçayır, Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General Zeki Doğan, Saimekadın, Mutlu, Kutlu, Aşık Veysel, Ege, Cengizhan, Fahri Korutürk, Zirvekent, Akşemsettin, Duralialıç, Boğaziçi, Abidinpaşa, Balkiraz ve Şafaktepe.

KAZAN

Kazan ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 22 Aralık 2025 saat 15.35, tamir tarihi 23 Aralık 2025 saat 08.30'dur.

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle Saray Mahallesi'nde geçici su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler:

Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi'ne bağlı cadde ve sokaklar.

AKYURT

Akyurt ilçesinde plansız su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 22 Aralık 2025 saat 16.30, tamir tarihi 22 Aralık 2025 saat 21.00'dir.

Yeşiltepe Mahallesi Enfes Sokak ile Esra Sokak köşesinde yapılan kazı çalışması sırasında şebeke hattı zarar görmüştür.

Etkilenen yerler:

Yeşiltepe Mahallesi.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde plansız su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 22 Aralık 2025 saat 09.50, tamir tarihi 22 Aralık 2025 saat 16.00'dır.

Ayvaşık Mahallesi Akyazı Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler:

Ayvaşık Mahallesi Akyazı Sokak ve çevresi.