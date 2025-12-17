ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 17 ARALIK
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
Yenimahalle
Arıza tarihi 17.12.2025 saat 10.00
Tamir tarihi 18.12.2025 saat 02.00
Yoğun su kullanımı nedeniyle Yenimahalle ilçesinin bazı mahallelerinde 16.12.2025 saat 10.00 ile 17.12.2025 saat 02.00 arasında su basıncında geçici düşüşler ve yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.
Etkilenen mahalleler
Susuz Mahallesi
Yunus Emre Mahallesi
Pamuklar Mahallesi
Demetevler Mahallesi
Özevler Mahallesi
Yeşilevler Mahallesi
Kaletepe Mahallesi
Karacakaya Mahallesi
Yuvaköy Mahallesi
Tepealtı Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Yakacık Mahallesi
Yuva Mahallesi
Memlik Mahallesi
Serhat Mahallesi
Anadolu Mahallesi
Beştepe Mahallesi
Etimesgut
Arıza tarihi 17.12.2025 saat 08.50
Tamir tarihi 18.12.2025 saat 01.00
Yoğun su kullanımı nedeniyle Bağlıca ve Yeni Bağlıca mahallelerinde belirtilen saatler arasında su basıncında geçici düşüş yaşanabilecektir. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen mahalleler
Bağlıca Mahallesi
Yeni Bağlıca Mahallesi
Akyurt
Arıza tarihi 17.12.2025 saat 16.00
Tamir tarihi 17.12.2025 saat 23.55
Yoğun su kullanımı nedeniyle Akyurt ilçesinde bazı mahallelerin üst kotlarında belirtilen saatlere kadar su basıncında geçici düşüşler ve yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşanan aksaklık nedeniyle özür dileriz.
Etkilenen mahalleler
Atatürk Mahallesi
Yeşiltepe Mahallesi
Yıldırım Mahallesi
Çankaya
Arıza tarihi 17.12.2025 saat 17.35
Tamir tarihi 17.12.2025 saat 23.00
400 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen mahalleler
Şehit Cengiz Karaca Mahallesi
Huzur Mahallesi
Ata Mahallesi
Cevizlidere Mahallesi
Karapınar Mahallesi
Akpınar Mahallesi