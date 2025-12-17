ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 17 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Arıza tarihi 17.12.2025 saat 10.00

Tamir tarihi 18.12.2025 saat 02.00

Yoğun su kullanımı nedeniyle Yenimahalle ilçesinin bazı mahallelerinde 16.12.2025 saat 10.00 ile 17.12.2025 saat 02.00 arasında su basıncında geçici düşüşler ve yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz sürecin en kısa sürede normale dönmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Etkilenen mahalleler

Susuz Mahallesi

Yunus Emre Mahallesi

Pamuklar Mahallesi

Demetevler Mahallesi

Özevler Mahallesi

Yeşilevler Mahallesi

Kaletepe Mahallesi

Karacakaya Mahallesi

Yuvaköy Mahallesi

Tepealtı Mahallesi

Esentepe Mahallesi

Yakacık Mahallesi

Yuva Mahallesi

Memlik Mahallesi

Serhat Mahallesi

Anadolu Mahallesi

Beştepe Mahallesi

Etimesgut

Arıza tarihi 17.12.2025 saat 08.50

Tamir tarihi 18.12.2025 saat 01.00

Yoğun su kullanımı nedeniyle Bağlıca ve Yeni Bağlıca mahallelerinde belirtilen saatler arasında su basıncında geçici düşüş yaşanabilecektir. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen mahalleler

Bağlıca Mahallesi

Yeni Bağlıca Mahallesi

Akyurt

Arıza tarihi 17.12.2025 saat 16.00

Tamir tarihi 17.12.2025 saat 23.55

Yoğun su kullanımı nedeniyle Akyurt ilçesinde bazı mahallelerin üst kotlarında belirtilen saatlere kadar su basıncında geçici düşüşler ve yer yer su kesintileri yaşanabilecektir. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşanan aksaklık nedeniyle özür dileriz.

Etkilenen mahalleler

Atatürk Mahallesi

Yeşiltepe Mahallesi

Yıldırım Mahallesi

Çankaya

Arıza tarihi 17.12.2025 saat 17.35

Tamir tarihi 17.12.2025 saat 23.00

400 milimetrelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen mahalleler

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi

Huzur Mahallesi

Ata Mahallesi

Cevizlidere Mahallesi

Karapınar Mahallesi

Akpınar Mahallesi