Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan 2026 yılı askerlik celp ve sevk takvimi netleşti. Yedek subay, yedek astsubay ve er adayları için Şubat celbi sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Peki, Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2026? askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB e-Devlet Şubat celbi sınıflandırma sorgulama...

ASKERLİK SINIFLANDIRMA NE ZAMAN BELLİ OLUR 2026?

MSB'nin duyurusuna göre, 2026 yılı Şubat celbi sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Sınıflandırma süreci, yoklama ve celp tercihlerini süresi içinde yapan yükümlüleri kapsıyor. Bu tarihten itibaren asker adayları, hangi birliğe veya eğitim merkezine sevk edileceklerini öğrenebilecek.

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanması, aynı zamanda sevk sürecinin resmi olarak başlaması anlamına geliyor. Bu nedenle sonuçları yakından takip etmek oldukça kritik.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat celbi kapsamında askerlik yerlerinin ilanı, sınıflandırma sonuçlarıyla eş zamanlı olacak. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak ve en geç saat 10:00 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Askerlik yerleri açıklanır açıklanmaz, yükümlüler e-Devlet üzerinden birliğini, eğitim merkezini ve sevk başlangıç tarihlerini görüntüleyebilecek. Bu aşama, askerlik sürecinin resmi olarak başlaması anlamına geliyor.

MSB E-DEVLET ŞUBAT CELBİ SINIFLANDIRMA SORGULAMA

Sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek isteyenler için e-Devlet üzerinden adım adım sorgulama rehberi şu şekilde:

Öncelikle e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Ardından arama çubuğuna "Askerliğim" yazın. Açılan sayfada birliğiniz, eğitim merkeziniz ve sevk başlangıç tarihinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde askerlik süreciyle ilgili tüm bilgiler hızlı ve güvenli bir şekilde erişilebilir hale geliyor.

SEVK TARİHLERİ: NE ZAMAN TESLİM OLUNACAK?

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, sevk tarihlerini öğrenerek birliklerine teslim olacaklar. 2026 Şubat celbi için sevk tarihleri şu şekilde planlandı:

Yedek subay ve astsubay adayları ile 1. grup erler 05 Şubat 2026 tarihinde birliklerine teslim olacak. 2. grup erler için sevk tarihi 05 Mart 2026, 3. grup erler için ise 02 Nisan 2026 olarak belirlendi. Sevk tarihleri, sınıflandırma sonuçlarına göre kesinleşiyor ve bu tarihlere göre planlama yapmak büyük önem taşıyor.