Asensio ile görüntüsü gündem olan Oğuz Çetin kimdir? Fenerbahçe'nin futbol direktörü kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe kafilesi Villa Park'a gitmek için otobüse binerken kulüp televizyonunun kamerası iki kişiyi kaydetti: Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Marco Asensio. Milliyet'in aktardığına göre konuşmanın bir yerinde Çetin, İspanyol oyuncunun bacağını işaret etti. Ardından ikisi de otobüse bindi. Birkaç saat sonra Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya 6-0 yenildi ve Sözcü'nün deyişiyle bu kısa görüntü, yenilgiden bile çok konuşuldu.

GÖRÜNTÜDE NE VAR?

Asensio takımla İngiltere'ye gitti ama maç kadrosunda yer almadı. Kulüp, oyuncunun diz bölgesinde reaksiyon görüldüğünü, rehabilitasyondan sonra süresinin kademeli olarak artırılacağını ve bu yüzden tedbir amacıyla kadroya alınmadığını açıkladı. Sözcü, Asensio'nun maçı tribünden izlediğini yazdı ve Çetin ile oyuncu arasındaki konuşmayı "hararetli" diye tanımladı. Konuşmada ne söylendiği bilinmiyor; ne kulüpten ne de Çetin'den bu konuda bir açıklama geldi. Taraftarlar da sosyal medyada aynı şeyi sordu: sakat bir oyuncu neden deplasmana götürüldü?

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Oğuz Çetin, Fenerbahçe'nin futbol direktörü ve kulübün eski kaptanı. 1988-1996 arasında sekiz sezon sarı-lacivertli formayı giydi, "İmparator" lakabıyla anıldı. CNN Türk'e göre Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunun kadrosundaydı. A Milli Takım'da 1987-1998 yılları arasında 70 maça çıktı ve 3 gol attı.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çetin 15 Şubat 1963'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu, 63 yaşında. Futbola memleketinin takımında başladı: 1981'den 1988'e kadar Sakaryaspor'da oynadı. Fenerbahçe'den sonra iki sezon İstanbulspor'da, 1998-2002 arasında da Adanaspor'da forma giydi ve futbolu orada bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyeri Fenerbahçe'de başladı: 2002-2003 sezonunda sarı-lacivertli takımın başındaydı. Ardından 2004'te Kayseri Erciyesspor ile Gençlerbirliği'ni, 2005'te Diyarbakırspor'u çalıştırdı. 2006-2009 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenördü. Boluspor (2012-2013), Azerbaycan'ın Hazar Lankeran takımı (2014) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (2017) teknik direktörlük yaptığı diğer kulüpler. CNN Türk'ün haberine göre 2019-2024 arasında milli takımlarda gelişim direktörü olarak görev aldı, televizyonlarda da maç yorumculuğu yaptı.

FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİ NE?

Fenerbahçe, 18 Haziran 2026'da İsmail Kartal'ı yeniden teknik direktörlüğe getirirken Çetin'i de futbol direktörü yaptı. Kulübün sitesindeki mesajda Çetin için "Futbol direktörümüz olarak göreve başlayan Sayın Oğuz Çetin" ifadesi kullanıldı ve formayı uzun yıllar taşıyıp kaptanlık yaptığı hatırlatıldı. Çetin o gün yaptığı açıklamada süreci futbol yöneticileri Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç ile birlikte yürüttüğünü söyledi.