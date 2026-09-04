Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde gözler Marco Asensio'ya çevrildi. Ameliyat olacağı yönündeki iddiaların kulüp ve oyuncu tarafından yalanlanmasının ardından tedavisine devam edilen Asensio'nun, cumartesi günü sahada olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Asensio Beşiktaş maçında oynayacak mı, kadroda olacak mı? İşte yıldız futbolcunun derbi öncesi son durumu.

ASENSİO BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio'nun Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin gündeminde. Sakatlığı nedeniyle çalışmalarını bireysel olarak sürdüren İspanyol futbolcunun henüz takımla antrenmanlara başlamadığı öğrenildi. Bu nedenle Asensio'nun 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak kritik derbide sahada olması beklenmiyor.

MARCO ASENSİO'NUN SAKATLIĞI NE?

Marco Asensio'nun yapılan kontrollerinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edildi. Bunun ardından sağlık ekibi tarafından deneyimli futbolcu için rehabilitasyon programı başlatıldı. Tedavisi devam eden Asensio, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığı Olimpik Lyon karşılaşmasının kamp kadrosunda da yer almadı.

ASENSİO'NUN SON DURUMU NASIL?

Fenerbahçe sağlık heyetinin gözetiminde tedavisini sürdüren 30 yaşındaki futbolcunun henüz takım antrenmanlarına katılmaması, derbide oynama ihtimalini oldukça düşürüyor. Asensio'nun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtilirken, teknik heyetin yıldız oyuncuyu riske etmesi beklenmiyor.

ASENSİO AMELİYAT OLACAK MI?

Marco Asensio'nun sakatlığının ardından sosyal medyada ameliyat olacağı ve diz bağlarında ciddi hasar bulunduğu yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Fenerbahçe, söz konusu iddiaları yalanladı. Kulüp tarafından yapılan değerlendirmelerde oyuncunun tedavisinin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE MERT GÜNOK'TAN SEVİNDİREN HABER

Fenerbahçe'de Asensio'nun durumunun aksine Kerem Aktürkoğlu ve Mert Günok konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Konyaspor karşılaşmasında kafa travması geçiren Kerem'in durumunun iyi olduğu ve görev verilmesi halinde Beşiktaş karşısında forma giyebileceği öğrenildi. Sakatlığını tamamen geride bırakan Mert Günok'un da derbide oynama konusunda herhangi bir engeli bulunmuyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleye Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Chobani Stadı ev sahipliği yapacak. Biletlerin kısa sürede tükenmesiyle birlikte tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN GEÇEN SEZONKİ MAÇLARI

İki takım geçtiğimiz sezon üç farklı karşılaşmada karşı karşıya geldi. Süper Lig'deki ilk mücadelede Fenerbahçe sahasında 3-2'lik galibiyet elde ederken, sezonun ikinci yarısındaki karşılaşmayı da sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan mücadelede ise Beşiktaş deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.

ASENSİO DERBİDE NEDEN OYNAMIYOR?

Asensio'nun derbide forma giyememesinin temel nedeni devam eden sakatlığı. Sol bacak üst adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavisi sürdürülen yıldız futbolcu henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bu tablo nedeniyle Asensio'nun Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenmiyor.