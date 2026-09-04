Arka Sokaklar bitti mi, bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

Kanal D'nin 4 Eylül 2026 Cuma yayın akışında Arka Sokaklar yer almıyor; saat 20.00'de Kuralsız Sokaklar ekrana geliyor. Dizinin 21. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş resmi bir yayın tarihi bulunmuyor. Peki, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, 20. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 751. bölümün ardından dizinin geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle senarist Ozan Yurdakul'un yaptığı final açıklaması, izleyicilerde “Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı?” sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Ancak Kanal D'nin resmi internet sitesinde 751. bölümün “sezon finali” olarak gösterilmesi dikkat çekiyor.