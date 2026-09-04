Arka Sokaklar bitti mi, bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?
Arka Sokaklar bitti mi? sorusu, dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 20. sezonunu 5 Haziran 2026'da yayınlanan 751. bölümüyle tamamlayan dizinin akıbeti merak edilirken, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? soruları da araştırılıyor.
Kanal D'nin 4 Eylül 2026 Cuma yayın akışında Arka Sokaklar yer almıyor; saat 20.00'de Kuralsız Sokaklar ekrana geliyor. Dizinin 21. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş resmi bir yayın tarihi bulunmuyor. Peki, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar
ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, 20. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 751. bölümün ardından dizinin geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle senarist Ozan Yurdakul'un yaptığı final açıklaması, izleyicilerde “Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı?” sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Ancak Kanal D'nin resmi internet sitesinde 751. bölümün “sezon finali” olarak gösterilmesi dikkat çekiyor.
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, YENİ SEZONDA YAYINLANACAK MI?
2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar, geniş izleyici kitlesiyle Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Dizinin 20. sezonunun sona ermesinin ardından yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Şu an için Kanal D tarafından Arka Sokaklar'ın 21. sezonuyla ilgili kesin bir yayın tarihi paylaşılmış değil.
ARKA SOKAKLAR 21. SEZON OLACAK MI?
Arka Sokaklar'ın 21. sezonunun olup olmayacağı dizinin hayranlarının en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Kanal D'nin resmi sitesinde son bölüm için “sezon finali” ifadesinin kullanılması, dizinin tamamen sona ermediği ihtimalini gündeme getiriyor. Buna karşın senarist Ozan Yurdakul'un final açıklaması, dizinin ekran macerasının sona ermiş olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Bu nedenle 21. sezon konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar'ın yeni sezon başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. 751. bölümün ardından sezonun tamamlanmasıyla birlikte dizinin yeni yayın döneminde ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Kanal D ve yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmesi halinde dizinin dönüş tarihi de netlik kazanacak.
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?
Arka Sokaklar'ı yeni bölümüyle ekranlarda görmek isteyen izleyiciler, yayın akışını yakından takip ediyor. Dizinin 20. sezonunun 751. bölümle sona ermesinin ardından 4 Eylül 2026 Cuma akşamı yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Dizinin yeni sezon tarihi kesinleşmediği için bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün ekrana gelmesi beklenmiyor.
ARKA SOKAKLAR 752. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
İzleyicilerin yanıtını aradığı bir diğer soru ise Arka Sokaklar'ın 752. bölümüyle devam edip etmeyeceği. 751. bölümün sezon finali olarak belirtilmesi yeni bölüm ihtimalini tamamen ortadan kaldırmazken, senaristin final açıklaması nedeniyle dizinin geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. 752. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı, yapılacak resmi açıklamalarla kesinleşecek.
ARKA SOKAKLAR 20. SEZON FİNALİNDE NE OLDU?
Arka Sokaklar'ın 5 Haziran 2026 tarihinde ekrana gelen 751. bölümünde ekip, kaçırılan Ali'yi kurtarmak amacıyla Ürgüp'e gitti. Ancak burada Josef ve Devran'ın kurduğu pusuyla karşılaşan ekip zor durumda kaldı. Telsizlerin susması ve ekibin akıbetine ilişkin sahneler, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Bölümün ardından dizinin tamamen final yapıp yapmadığına ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi.
ARKA SOKAKLAR GERİ DÖNECEK Mİ?
Arka Sokaklar'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği konusunda şu an için kesin bir karar bulunmuyor. Bir tarafta senarist Ozan Yurdakul'un final açıklaması, diğer tarafta ise Kanal D'nin resmi sitesindeki “sezon finali” ifadesi yer alıyor. Bu nedenle dizinin 21. sezonla devam edip etmeyeceği ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı konusunda resmi açıklama bekleniyor.
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