Kanal D ekranlarında her cuma akşamı D Media imzasıyla seyirciyle buluşmaya devam eden Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yapımları arasında yerini koruyor. Fenomen dizi bu akşam 740. bölümüyle ekrana gelirken, izleyenlerine yine sürükleyici anlar yaşatacak. Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar 740. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

HÜSNÜ ÇOBAN'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Melih'in ciddi adımlar atmaya hazırlandığını öğrenen Hüsnü Çoban, olayın gidişatını kendi yöntemleriyle şekillendirmeye kararlı. İyi niyetle mi yoksa alışkanlıkla mı devreye girdiği merak konusu olurken, atacağı adımlar şimdiden büyük bir kaosa işaret ediyor.

ALİ'NİN MESLEK HASRETİ DERİNLEŞİYOR

Öte yandan Ali, mesleğine duyduğu özlemle her geçen gün daha da duygusal bir ruh haline bürünüyor. Geçmişte büyük bir tutkuyla yaptığı işin hayali, Ali'nin iç dünyasında derin izler bırakıyor. Peki Ali, bir gün yeniden çok sevdiği mesleğine kavuşabilecek mi?

MAHALLEDE DUYGUSAL VE HAREKETLİ GÜNLER

Bir yanda evlilik hazırlıklarının yarattığı heyecan, diğer yanda hayaller ve hayal kırıklıkları… Mahallede yaşanan bu gelişmeler, herkesin hayatını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günler, hem Melih ve Şule hem de Ali için önemli dönüm noktalarına sahne olacak.

740. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ekibimiz Cevher'i yakalamak için ona destek olanları tek tek hedef almaya başlar. Cevher her yandan köşeye sıkışmıştır. Ayla ailesini korumak ister ve Ali'yi evden uzaklaştırmaya çalışır. Bu durum Ali'yi kahreder.

Tunç İzmir'den döner. Bu zor günlerde ailesine destek olmak istemektedir. Yolun sonuna geldiğini anlayan Cevher son bir hamle yapar; Selin'i ele geçirir!