Haberler

Arka Sokaklar 729. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Arka Sokaklar 729. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?
Güncelleme:
Kanal D ekranlarında her cuma akşamı D Media imzasıyla seyirciyle buluşmaya devam eden Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yapımları arasında yerini koruyor. Fenomen dizi bu akşam 729. bölümüyle ekrana gelirken, izleyenlerine yine sürükleyici anlar yaşatacak. Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar 729. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 729. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

Arka Sokaklar 729. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
MESUT'A VERİLEN ACI HABER

Doktordan gelen olumsuz haber, Mesut'un adeta dünyasını başına yıktı. Tunç'un yaşadığı durum, eski sağlığına kavuşamayacağını ortaya koyunca Mesut büyük bir sarsıntı yaşadı. Bu gerçekle yüzleşmek onun için son derece zordu ve ne yapacağını bilemez hâle geldi.

ALİ'YE GELEN DUYGU YÜKLÜ MEKTUP

Yıllardır tek kelime etmediği kızından gelen mektup, Ali'yi derinden etkiledi. Satırları okudukça geçmişin izleri bir bir canlandı ve Ali gözyaşlarına hâkim olamadı. Kızının hisleri ve özlemi, Ali'nin yıllardır kalbinin derinliklerine gömdüğü duyguları yeniden gün yüzüne çıkardı.

Arka Sokaklar 729. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

MESUT'UN YIKIM ANI

Tunç hakkında ikinci kez kötü haberi alan Mesut, bu kez daha da ağır bir yıkım yaşadı. Tunç'un bir daha eskisi gibi olamayacağı kesinleşince Mesut'un umudu tükenmiş gibiydi. Hem dostunun durumu hem de kendi çaresizliği onu büyük bir boşluğa sürükledi.

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE ÖNE ÇIKANLAR

Cevher suça itilen çocuklardan kurduğu yeni karargâhında daha da güçlüdür. Ekibimiz ise şehri ateşe vermeye niyetli olan Cevher'in peşindedir. Ali'ye verilen ilaçlar onun akıl sağlığını bozmaktadır. Ama doktoruna güvenmektedir.

Sude Narkotik biriminde muhbir olarak göreve başlar. Amaçları gençleri zehirleyen çeteyi çökertmektir. Ayşecan'a bulunan yeni bakıcı işe başlar. Leyla adındaki bakıcı Ayşecanla çok iyi anlaşır. Ali mahkemeye çıkartılır. Doktoru Yeliz'in ses kaydı sayesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalır.

729. BÖLÜM İZLEME ALTERNATİFLERİ

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

Arka Sokaklar 729. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

title
