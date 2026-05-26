AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR: Kurban Bayramı Arefe Günü hangi dualar ve sureler okunur? Arefe günü kaç ihlas okunmalı?

Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala İslam âleminde manevi hazırlıklar hız kazanırken, milyonlarca Müslüman arefe gününün faziletlerini ve bu mübarek vakitte yapılacak ibadetleri araştırıyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan arefe, yalnızca bayramın habercisi değil; aynı zamanda bağışlanma, dua, tövbe ve kulluğun derinleştiği özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Peki, Kurban Bayramı Arefe Günü hangi dualar ve sureler okunur? Detaylar...

AREFE GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Arefe Günü, ibadetlerin sevabının arttığı, duaların kabulüne dair ümidin güçlendiği mübarek vakitlerden biri olarak kabul edilir. İslam âlimleri ve dini kaynaklarda, bu özel günün mümkün olduğunca ibadet, zikir, dua ve tefekkürle geçirilmesi tavsiye edilir.

Oruç Tutmak

Arefe gününde oruç tutmak en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Müslim’de rivayet edilen hadise göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“ Arefe Günü tutulan oruç, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olur.”

(Müslim, Sıyâm, 196–197)

Ancak hac ibadetini yerine getirip Arafat’ta vakfe yapan hacılar için arefe günü oruç tutmak tavsiye edilmemiştir.

Teşrik Tekbirleri Getirmek

Diyanet’in açıklamasına göre arefe günü sabah namazından başlayarak Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazına kadar toplam 23 vakit farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri şöyledir:

“Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd.”

Bu tekbir; kadın, erkek, yolcu veya mukim fark etmeksizin her Müslümanın farz namazların ardından okuması gereken önemli bir zikirdir.

Kur’an-ı Kerim Okumak

Arefe gününde Kur’an tilaveti yapmak, özellikle vefat etmiş yakınların ruhlarına bağışlamak amacıyla Kur’an okumak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır. Müminler bu özel vakitlerde Yasin, Mülk, Fetih ve İhlas surelerini sıklıkla okumaktadır.

Dua ve İstiğfarla Meşgul Olmak

Hadis kaynaklarında arefe gününün dua bakımından en bereketli zamanlardan biri olduğu ifade edilir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Duaların en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır.”

(Tirmizî, Deavât, 122)

Bu nedenle Müslümanların gün boyunca bol bol istiğfar etmeleri, tövbe etmeleri ve Allah’tan af dilemeleri tavsiye edilir.

Mezarlık Ziyareti ve Ölümü Tefekkür

Arefe gününde kabristan ziyaretleri yapmak, geçmişlerin ruhlarına dua etmek ve ölümü tefekkür etmek de geleneksel olarak sürdürülen ibadetler arasında yer alır.

Yardımlaşmak ve Yetimleri Sevindirmek

İslam’da bayram öncesi yardımlaşmanın ayrı bir önemi bulunur. Özellikle ihtiyaç sahiplerine destek olmak, yetim çocukları sevindirmek ve mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar için dua etmek arefe gününün manevi ruhuna uygun davranışlar arasında gösterilir.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Arefe günü okunacak dualar ve sureler, İslam kaynaklarında büyük faziletlerle anılmaktadır. Özellikle tevhid zikri, istiğfar duaları ve İhlas Suresi bu günde en çok okunan sureler arasında yer alır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) arefe günü en faziletli söz olarak bildirdiği dua şöyledir:

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı:

“Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir.”

(Tirmizî, De’avât, 126)

İhlas Suresi

İhlas Suresi arefe günü en çok okunan surelerden biridir.

İhlas Suresi Arapça okunuşu:

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

İhlas Suresi Türkçe anlamı:

“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”

Peygamber Efendimizin Arefe Günü Sıkça Okuduğu Zikir

“La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı:

“Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir.”

Mübarek gecelerde olduğu gibi arefe gününde de Müslümanların nafile namaz kılması, tesbih çekmesi, Kur’an okuması ve dua ile meşgul olması tavsiye edilir.

AREFE GÜNÜ KAÇ İHLAS OKUNMALI?

Arefe gününde İhlas Suresi okumak halk arasında yaygın şekilde uygulanan ibadetlerden biridir. Özellikle “1000 İhlas okumak” arefe gününün manevi hazırlıkları arasında sıkça dile getirilmektedir.

İslam âleminde yaygın olarak bilinen rivayetlere göre, arefe gününde 1000 kez İhlas Suresi okumanın manevi faziletine inanılır. Bu uygulama, Allah’a yakınlaşmak, bağışlanma dilemek ve duaların kabulünü umut etmek amacıyla yapılmaktadır.

Peygamber Efendimizin şu hadisi de arefe günündeki duanın önemini ortaya koymaktadır:

“En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır.”

Bu nedenle Müslümanlar arefe gününü yalnızca bir bayram hazırlığı olarak değil; aynı zamanda tövbe, dua, ibadet ve manevi arınma fırsatı olarak değerlendirmektedir.

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Arefe günü, İslam’da affın ve rahmetin en yoğun tecelli ettiği zamanlardan biri olarak kabul edilir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şu hadisi bu günün önemini açık şekilde ortaya koymaktadır:

“Allah’ın, cehennemden en çok kul azat ettiği gün, Arefe günüdür.”

(Müslim, Hac 436)

Bu nedenle İslam âlimleri, arefe gününün boş geçirilmemesi gerektiğini vurgular. Özellikle şu ibadetlerin artırılması tavsiye edilir:

Oruç tutmak

Kur’an okumak

Sadaka vermek

Tevbe ve istiğfar etmek

Teşrik tekbirleri getirmek

Anne baba ve büyüklerin gönlünü almak

Yetim ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmek

Mazlumlar için dua etmek

Kurban Bayramı öncesindeki bu mübarek gün, manevi hazırlığın zirve noktası olarak görülürken; milyonlarca Müslüman da arefe gününü ibadetle geçirerek bayrama huzur içinde ulaşmayı amaçlıyor.