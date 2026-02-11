Ardahan okullar tatil mi, 12 Şubat Perşembe Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Şubat Perşembe günü Ardahan genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Ardahan Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ardahan okullar tatil mi?" ve "Ardahan'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ARDAHAN HAVA DURUMU

Ardahan'da Dondurucu Soğuk Etkisini Sürdürüyor: 12 Şubat Raporu

ARDAHAN – Doğu Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Ardahan'da, kış şartları etkisini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre 12 Şubat Perşembe günü şehir genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Sıcaklıklar Sıfırın Altında

Güne dondurucu bir soğukla başlayan Ardahanlıları, gün içinde en yüksek 1°C seviyelerinde seyreden bir hava bekliyor. Gece saatlerinde ise termometrelerin sert bir düşüşle -8°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kar Yağışı Kapıda mı?

Nem oranının %83 seviyelerinde seyrettiği kentte, hem gündüz hem de gece saatlerinde yer yer hafif kar geçişleri bekleniyor. Yağış ihtimali şimdilik %20 civarında görünse de yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Günün Özeti:

• Gökyüzü: Bulutlu

• Rüzgar: Güneyden hafif esintili (5 mph)

• UV İndeksi: 1 (Düşük)

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.