Haberler

Ardahan okullar tatil mi, 12 Şubat Perşembe Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ardahan okullar tatil mi, 12 Şubat Perşembe Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle öğrenciler ve veliler "Ardahan okullar tatil mi, 12 Şubat Perşembe Ardahan'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Ardahan Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

12 Şubat Perşembe günü Ardahan genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Ardahan Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ardahan okullar tatil mi?" ve "Ardahan'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ARDAHAN HAVA DURUMU

Ardahan'da Dondurucu Soğuk Etkisini Sürdürüyor: 12 Şubat Raporu

ARDAHAN – Doğu Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Ardahan'da, kış şartları etkisini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre 12 Şubat Perşembe günü şehir genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Sıcaklıklar Sıfırın Altında

Güne dondurucu bir soğukla başlayan Ardahanlıları, gün içinde en yüksek 1°C seviyelerinde seyreden bir hava bekliyor. Gece saatlerinde ise termometrelerin sert bir düşüşle -8°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ardahan okullar tatil mi, 12 Şubat Perşembe Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar Yağışı Kapıda mı?

Nem oranının %83 seviyelerinde seyrettiği kentte, hem gündüz hem de gece saatlerinde yer yer hafif kar geçişleri bekleniyor. Yağış ihtimali şimdilik %20 civarında görünse de yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Günün Özeti:

• Gökyüzü: Bulutlu

• Rüzgar: Güneyden hafif esintili (5 mph)

• UV İndeksi: 1 (Düşük)

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada

Veterinerdeki kedinin korkuyla kaçmasının sebebi skandal
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar

Kimse şimdiden beklemiyordu! Tedesco'dan 3 yıllık imza