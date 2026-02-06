Kocaeli spor taraftarı Arda Kaçmaz, geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Kocaelispor- Beşiktaş maçında tribünden düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. Arda Kaçmaz hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Arda Kaçmaz kimdir? Arda Kaçmaz nasıl düştü, neden öldü? Detaylar...

ARDA KAÇMAZ KİMDİR?

Kocaeli spor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Arda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Arda…" ifadelerine yer verdi.

ARDA KAÇMAZ NASIL DÜŞTÜ?

Maç sırasında tribünden düşerek yaralanan Arda Kaçmaz'ın talihsiz şekilde yaralanması, hem kulüp hem de taraftarlar arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Olayın detaylarıyla ilgili Kocaeli spor tarafından yapılan açıklamada, Kaçmaz'ın maç esnasında tribünden düştüğü ve acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ARDA KAÇMAZ NEDEN ÖLDÜ

Kocaeli spor'un açıklamasına göre, Arda Kaçmaz hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Arda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Arda…"

Ayrıca TFF ve Süper Lig kulüpleri de Arda Kaçmaz için başsağlığı mesajları yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda şöyle denildi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının 3. haftasında bugün oynanan Kocaelispor-Beşiktaş maçında, tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaeli spor taraftarı Arda Kaçmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kocaeli spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor kulüpleri de resmi açıklamalarında merhuma Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı iletti.

ARDA KAÇMAZ KAÇ YAŞINDA?

Şu anda elimizdeki bilgiler doğrultusunda Arda Kaçmaz'ın yaşıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak spor camiasında ve Kocaelispor taraftarları arasında büyük bir üzüntü yaratmıştır.

ARDA KAÇMAZ NERELİ?

Arda Kaçmaz'ın memleketi ile ilgili herhangi bir resmi bilgi açıklanmamıştır. Yine de Kocaelispor taraftarı olması ve kulübün resmi duyurusunda yer alması, Kocaeli ile bağlantısını işaret etmektedir.

TFF VE KULÜPLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kocaelispor taraftarı Arda Kaçmaz'ın vefatı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri tarafından da resmi olarak üzüntüyle karşılandı. Başsağlığı mesajlarından bazıları şöyle:

Beşiktaş Kulübü: "Kocaelispor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Arda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Arda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaelispor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Fenerbahçe Kulübü: "Yaşadığı talihsiz kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Arda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray Kulübü: "Talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Arda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor Kulübü: "Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmasında tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Arda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyoruz."