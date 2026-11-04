Arda Güler neden yok, Arda Güler AEK Real Madrid maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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İspanyol basınına konuşan Arda Güler, sakatlık iddialarına nokta koydu. Milli futbolcu, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını ve kadroda yer almamasının teknik heyetin kararı olduğunu açıkladı. İşte Arda Güler'in AEK maçı kadrosunda neden yer almadığına dair son gelişmeler.

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Arda Güler, Real Madrid'in AEK maçı kamp kadrosuna teknik heyetin tercihi nedeniyle alınmadı. Milli futbolcu, kadroda yer almamasının tamamen hocasının kararı olduğunu söyledi.

ARDA GÜLER KADRODA YOK MU?

Evet, Arda Güler AEK maçının kamp kadrosunda yer almıyor. Milli futbolcu, Real Madrid'in Yunanistan deplasmanına giden kafilede bulunmuyor.

ARDA GÜLER SAKAT MI?

Hayır, Arda Güler sakat değil. Kadronun açıklanmasının ardından milli futbolcunun hafif bir sakatlık yaşadığı ve son antrenmanda takımdan ayrı çalıştığı öne sürülmüştü. Ancak Arda Güler, "Sakatlığım yok. Kadroda yer almamam tamamen hocamızın kararı" diyerek bu iddiaları yalanladı.

ARDA GÜLER CEZALI MI?

Hayır, Arda Güler cezalı değil. Milli futbolcunun AEK maçında forma giymesine engel bir kart cezası bulunmuyor.

ARDA GÜLER YEDEK Mİ?

Arda Güler, AEK maçında yedek kulübesinde de yer almayacak. Milli futbolcu, kamp kadrosuna dahil edilmediği için karşılaşmada görev yapamayacak.

AEK REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

AEK ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, bu akşam Türkiye saatiyle 20.45'te Atina'da oynanacak.

ARDA GÜLER MİLLİ TAKIM KADROSUNDA MI?

Arda Güler, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.