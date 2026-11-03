Arda Güler neden kadroda yok, Arda Güler sakat mı? AEK Real Madrid maçında Arda Güler neden yok?

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Milli futbolcunun hafif bir sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi. Son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan Arda Güler için teknik heyetin risk almak istemediği belirtildi. İşte Arda Güler'in durumuna ve Real Madrid'in AEK maçına dair merak edilenler.

ARDA GÜLER NEDEN KADRODA YOK?

Arda Güler, hafif bir sakatlık nedeniyle Real Madrid'in AEK maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Milli futbolcunun son antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yaptığı belirtildi. Real Madrid teknik heyetinin, Arda Güler'in durumu nedeniyle risk almak istemediği ve genç oyuncuyu kadroya almama kararı verdiği öğrenildi.

ARDA GÜLER SAKAT MI?

Evet, Arda Güler'in hafif bir sakatlık yaşadığı öğrenildi. Ancak Real Madrid'den milli futbolcunun sakatlığının türüne ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sakatlığın hafif olarak nitelendirilmesi, Arda Güler'in kısa sürede takıma dönebileceği yönünde umut veriyor.

ARDA GÜLER AEK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır, Arda Güler AEK maçında forma giymeyecek. Milli futbolcu, Real Madrid'in Yunanistan deplasmanına giden kamp kadrosunda yer almadı.

ARDA GÜLER NE ZAMAN DÖNECEK?

Arda Güler'in sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil. Real Madrid'den milli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmasının ardından dönüş tarihi netlik kazanacak. Sakatlığın hafif olarak nitelendirilmesi, Arda Güler'in önümüzdeki maçlarda yeniden takımın kadrosunda yer alabileceğini düşündürüyor.

AEK REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AEK ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.45'te oynanacak. Karşılaşma, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, ardından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Fenerbahçe A takımında gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldız, 2023 yazında Real Madrid'e transfer oldu. Türkiye A Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Arda Güler, Real Madrid'de forma giymeye devam ediyor.